Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres u ponedjeljak je osudio ubistvo šest novinara u Pojasu Gaze od strane Izraela, pozivajući na "nezavisnu i nepristrasnu istragu".

"Jučer su kolege naših prijatelja iz Al Jazeere ovdje koji su radili u Gazi ponovo bili žrtve sukoba", rekao je glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric tokom konferencije za novinare, prenoseći Guterresovu osudu "ubistva šest palestinskih novinara u izraelskom zračnom napadu" u gradu Gazi u nedjelju.

"Ova najnovija ubistva ističu ekstremne rizike s kojima se novinari i dalje suočavaju prilikom izvještavanja o ovom sukobu", rekao je.

Napominjući da Guterres "poziva na nezavisnu i nepristrasnu istragu ovih najnovijih ubistava", Dujarric je izvijestio da je "najmanje 242 novinara ubijeno u Gazi od početka rata".

Naglašavajući potrebu za poštovanjem novinara i medijskih radnika, Dujarric je dalje izjavio da medijski radnici "moraju biti zaštićeni" i da im se mora dozvoliti da rade "bez straha i bez uznemiravanja".

Na pitanje kako se istraga o ubistvu novinara može provesti usred tekućeg sukoba, Dujarric je rekao: "Odgovornost tragično zahtijeva vrijeme, posebno u sukobima."

"Vidjeli smo to u drugim nedavnim sukobima, gdje je ponekad potrebno dugo vremena da se pronađe odgovornost", rekao je.