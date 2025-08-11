Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres u ponedjeljak je osudio ubistvo šest novinara u Pojasu Gaze od strane Izraela, pozivajući na "nezavisnu i nepristrasnu istragu".
"Jučer su kolege naših prijatelja iz Al Jazeere ovdje koji su radili u Gazi ponovo bili žrtve sukoba", rekao je glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric tokom konferencije za novinare, prenoseći Guterresovu osudu "ubistva šest palestinskih novinara u izraelskom zračnom napadu" u gradu Gazi u nedjelju.
"Ova najnovija ubistva ističu ekstremne rizike s kojima se novinari i dalje suočavaju prilikom izvještavanja o ovom sukobu", rekao je.
Napominjući da Guterres "poziva na nezavisnu i nepristrasnu istragu ovih najnovijih ubistava", Dujarric je izvijestio da je "najmanje 242 novinara ubijeno u Gazi od početka rata".
Naglašavajući potrebu za poštovanjem novinara i medijskih radnika, Dujarric je dalje izjavio da medijski radnici "moraju biti zaštićeni" i da im se mora dozvoliti da rade "bez straha i bez uznemiravanja".
Na pitanje kako se istraga o ubistvu novinara može provesti usred tekućeg sukoba, Dujarric je rekao: "Odgovornost tragično zahtijeva vrijeme, posebno u sukobima."
"Vidjeli smo to u drugim nedavnim sukobima, gdje je ponekad potrebno dugo vremena da se pronađe odgovornost", rekao je.
Pozivajući na poštivanje Ženevskih konvencija, Dujarric je rekao da "generalni sekretar smatra da ova istraga treba identificirati sve počinitelje ubistva novinara", Dujarric je ponovio potrebu za odgovornošću.
"Mora postojati lična odgovornost za ono što se dogodilo u ovom sukobu, kao i za ono što se događa u drugim sukobima koje vidimo širom svijeta", rekao je.
Na pitanje kako se Izraelu "dozvoljava da se izvuče" s ubistvom novinara, Dujarric je ponovio potrebu za odgovornošću.
Novinari Al Jazeere Anas al-Sharif i Mohamed Qraiqea ubijeni su u nedjelju navečer, zajedno s tri snimatelja iste mreže i lokalnim slobodnim novinarom, u izraelskom napadu usmjerenom na novinarski šator u blizini bolnice Al-Shifa u zapadnom gradu Gazi, prema podacima Ureda za medije vlade Gaze.
Izrael se suočava sa sve većim osudama zbog genocidnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. godine ubijeno skoro 61.500 žrtava. Vojna kampanja je devastirala enklavu i dovela je na rub gladi.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.