Italijanska premijerka u ponedjeljak je izrazila "duboku zabrinutost" zbog izraelskih planova za okupaciju grada Gaze, nazivajući trenutnu situaciju "neopravdanom i neprihvatljivom", prema službenom saopćenju.

Giorgia Meloni ponovila je protivljenje bilo kakvim izraelskim planovima za okupaciju Pojasa Gaze tokom telefonskog razgovora s palestinskim predsjednikom Mahmoudom Abbasom, izvijestila je novinska agencija ANSA, pozivajući se na saopćenje vlade.

Tokom razgovora, Meloni je izrazila duboku zabrinutost zbog nedavnih izraelskih planova za okupaciju grada Gaze i ponovila da je humanitarna situacija u Gazi "neopravdana i neprihvatljiva".

Abbas, sa svoje strane, je pohvalio ulogu Italije u pružanju humanitarne podrške Palestincima u Gazi.