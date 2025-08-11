RAT PROTIV GAZE
1 minuta čitanja
Giorgia Meloni izrazila duboku zabrinutost i protivljenje izraelskom planu okupacije Gaze
"Humanitarna situacija u Gazi je 'neopravdana i neprihvatljiva'", izjavila je Giorgia Meloni tokom telefonskog razgovora s palestinskim predsjednikom.
Giorgia Meloni izrazila duboku zabrinutost i protivljenje izraelskom planu okupacije Gaze
Giorgia Meloni ponovila je protivljenje bilo kakvim izraelskim planovima za okupaciju Pojasa Gaze. / Reuters
11 August 2025

Italijanska premijerka u ponedjeljak je izrazila "duboku zabrinutost" zbog izraelskih planova za okupaciju grada Gaze, nazivajući trenutnu situaciju "neopravdanom i neprihvatljivom", prema službenom saopćenju.

Giorgia Meloni ponovila je protivljenje bilo kakvim izraelskim planovima za okupaciju Pojasa Gaze tokom telefonskog razgovora s palestinskim predsjednikom Mahmoudom Abbasom, izvijestila je novinska agencija ANSA, pozivajući se na saopćenje vlade.

Tokom razgovora, Meloni je izrazila duboku zabrinutost zbog nedavnih izraelskih planova za okupaciju grada Gaze i ponovila da je humanitarna situacija u Gazi "neopravdana i neprihvatljiva".

Abbas, sa svoje strane, je pohvalio ulogu Italije u pružanju humanitarne podrške Palestincima u Gazi.

Preporučeno

U petak je izraelski sigurnosni kabinet odobrio plan izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da potpuno okupira grad Gazu, što je izazvalo oštre međunarodne reakcije vlada i tijela za ljudska prava.

Izrael se suočava sa sve većim ogorčenjem zbog svog smrtonosnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubio više od 61.400 ljudi. Vojna kampanja je devastirala enklavu i dovela je na rub gladi.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us