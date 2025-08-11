Italijanska premijerka u ponedjeljak je izrazila "duboku zabrinutost" zbog izraelskih planova za okupaciju grada Gaze, nazivajući trenutnu situaciju "neopravdanom i neprihvatljivom", prema službenom saopćenju.
Giorgia Meloni ponovila je protivljenje bilo kakvim izraelskim planovima za okupaciju Pojasa Gaze tokom telefonskog razgovora s palestinskim predsjednikom Mahmoudom Abbasom, izvijestila je novinska agencija ANSA, pozivajući se na saopćenje vlade.
Tokom razgovora, Meloni je izrazila duboku zabrinutost zbog nedavnih izraelskih planova za okupaciju grada Gaze i ponovila da je humanitarna situacija u Gazi "neopravdana i neprihvatljiva".
Abbas, sa svoje strane, je pohvalio ulogu Italije u pružanju humanitarne podrške Palestincima u Gazi.
U petak je izraelski sigurnosni kabinet odobrio plan izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da potpuno okupira grad Gazu, što je izazvalo oštre međunarodne reakcije vlada i tijela za ljudska prava.
Izrael se suočava sa sve većim ogorčenjem zbog svog smrtonosnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubio više od 61.400 ljudi. Vojna kampanja je devastirala enklavu i dovela je na rub gladi.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.