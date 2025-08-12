Najmanje devetero Palestinaca ubila je izraelska vojska u sjevernom i južnom Pojasu Gaze u utorak ujutro, izvijestili su lokalni mediji.

Prema medicinskim izvorima iz Medicinskog kompleksa Nasser, pet tijela je prebačeno u bolnicu, zajedno s nekoliko povrijeđenih osoba, nakon što je izraelski napad ciljao šator u kojem su bili smješteni raseljeni civili u Al-Mawasiju, Khan Younis, izvijestila je državna novinska agencija WAFA.

Još četiri osobe su izgubile život, a nekoliko je povrijeđeno u izraelskom napadu na kuću u naselju Zeitoun, jugoistočnom dijelu grada Gaze, rekli su medicinari iz Baptističke bolnice Al-Ahli.

Izrael se suočava sa sve većom osudom zbog genocidnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. godine ubio skoro 61.500 žrtava.