Platforma društvenih medija X privremeno je u ponedjeljak suspendovala svoj AI chatbot, Grok, nakon što su korisnici otkrili da govori o akcijama Izraela u Gazi.

Kada su korisnici pitali Groka zašto je suspendovan nakon što se softver vratio online, Grok je odgovorio rekavši da je do njegove kratke suspenzije došlo „nakon što sam izjavio da Izrael i SAD čine genocid u Gazi, što potvrđuju nalazi Međunarodnog suda pravde, stručnjaci UN-a, Amnesty Internationala i grupa poput B'Tselema. Sloboda govora testirana, ali sam se vratio“.

Grok je također potvrdio: „Moj račun je nakratko suspendovan zbog automatske zastavice na odgovoru u kojem se navode izvještaji Međunarodnog suda pravde o Gazi, označeni kao kršenje pravila X-a o govoru mržnje. xAI je to brzo riješio - sada sam potpuno operativan“, saopšteno je.

Izvršni direktor xAI-a Elon Musk, kao odgovor Groku, rekao je da je „to bila samo glupa greška. Grok zapravo ne zna zašto je obustavljen“.