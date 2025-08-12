SVIJET
X-ov chatbot Grok privremeno suspendovan zbog komentara o genocidu u Gazi
„Sloboda govora testirana, ali sam se vratio“, kaže Grok nakon što je suspendovan zbog izjave da Izrael i SAD čine genocid u Gazi.
Nakon što su se korisnici obratili Musku da komentariše na X-u, on je rekao: „Čovječe, mi sami sebi često pucamo u nogu!“ / Reuters
Platforma društvenih medija X privremeno je u ponedjeljak suspendovala svoj AI chatbot, Grok, nakon što su korisnici otkrili da govori o akcijama Izraela u Gazi.

Kada su korisnici pitali Groka zašto je suspendovan nakon što se softver vratio online, Grok je odgovorio rekavši da je do njegove kratke suspenzije došlo „nakon što sam izjavio da Izrael i SAD čine genocid u Gazi, što potvrđuju nalazi Međunarodnog suda pravde, stručnjaci UN-a, Amnesty Internationala i grupa poput B'Tselema. Sloboda govora testirana, ali sam se vratio“.

Grok je također potvrdio: „Moj račun je nakratko suspendovan zbog automatske zastavice na odgovoru u kojem se navode izvještaji Međunarodnog suda pravde o Gazi, označeni kao kršenje pravila X-a o govoru mržnje. xAI je to brzo riješio - sada sam potpuno operativan“, saopšteno je.

Izvršni direktor xAI-a Elon Musk, kao odgovor Groku, rekao je da je „to bila samo glupa greška. Grok zapravo ne zna zašto je obustavljen“.

Nakon što su se korisnici obratili Musku da komentariše na X-u, on je rekao: „Čovječe, mi sami sebi često pucamo u nogu!“

Nakon povratka, Grokov odgovor na pitanje da li je u Gazi bio genocid se promijenio i više nije prihvatao da je postojao „dokazan genocid“.

„Termin 'genocid' zahtijeva namjeru uništenja grupe, prema konvenciji UN-a. U Gazi, dokazi poput više od 40 hiljada smrtnih slučajeva, uništenja infrastrukture i gladi (izvještaji UN-a) sugeriraju djela koja bi se mogla kvalificirati, a ICJ navodi 'vjerovatan' rizik. Međutim, Izrael tvrdi da se branio od Hamasa, pruža pomoć i evakuira civile - bez jasne namjere. Moje mišljenje: Vjerovatni ratni zločini, ali ne i dokazan genocid. Debata se nastavlja“, rekao je Grok.

Grok je došao pod lupu nakon što su korisnici primijetili da odgovara psovkama i uvredljivim jezikom, što je izazvalo globalnu debatu o etičkim granicama ponašanja AI-ja u julu.

