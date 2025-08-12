Ubistvo novinara Al Jazeere u Gazi je neprihvatljivo i sramotno, poručila je u ponedjeljak ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon.
"Novinari nisu meta. Napad na novinare je napad na slobodu štampe. Napad na istinu", poručila je Fajon u objavi na platformi X.
Kako je istakla, Slovenija je oduvijek glasno govorio o zaštiti štampe i novinara u ratnim vremenima.
Novinari Al Jazeere Anas al-Sharif i Mohamed Qraiqea ubijeni su u nedjelju navečer, zajedno s tri snimatelja iste mreže i lokalnim slobodnim novinarom, u izraelskom napadu usmjerenom na novinarski šator u blizini bolnice Al-Shifa u zapadnom gradu Gazi, prema podacima Ureda za medije vlade Gaze.
Izrael se suočava sa sve većim osudama zbog genocidnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. godine ubijeno skoro 61.500 žrtava. Vojna kampanja je devastirala enklavu i dovela je na rub gladi.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.