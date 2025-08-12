SVIJET
1 minuta čitanja
Tanja Fajon: Ubistvo novinara Al Jazeere u Gazi neprihvatljivo i sramotno
Slovenija je oduvijek glasno govorio o zaštiti štampe i novinara u ratnim vremenima, poručila je ministrica vanjskih poslova.
Tanja Fajon: Ubistvo novinara Al Jazeere u Gazi neprihvatljivo i sramotno
Kako je istakla, Slovenija je oduvijek glasno govorio o zaštiti štampe i novinara u ratnim vremenima. / AP
21 sati prošlost

Ubistvo novinara Al Jazeere u Gazi je neprihvatljivo i sramotno, poručila je u ponedjeljak ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon.

"Novinari nisu meta. Napad na novinare je napad na slobodu štampe. Napad na istinu", poručila je Fajon u objavi na platformi X.

Kako je istakla, Slovenija je oduvijek glasno govorio o zaštiti štampe i novinara u ratnim vremenima.

Novinari Al Jazeere Anas al-Sharif i Mohamed Qraiqea ubijeni su u nedjelju navečer, zajedno s tri snimatelja iste mreže i lokalnim slobodnim novinarom, u izraelskom napadu usmjerenom na novinarski šator u blizini bolnice Al-Shifa u zapadnom gradu Gazi, prema podacima Ureda za medije vlade Gaze.

Preporučeno

Izrael se suočava sa sve većim osudama zbog genocidnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. godine ubijeno skoro 61.500 žrtava. Vojna kampanja je devastirala enklavu i dovela je na rub gladi.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us