Ubistvo novinara Al Jazeere u Gazi je neprihvatljivo i sramotno, poručila je u ponedjeljak ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon.

"Novinari nisu meta. Napad na novinare je napad na slobodu štampe. Napad na istinu", poručila je Fajon u objavi na platformi X.

Kako je istakla, Slovenija je oduvijek glasno govorio o zaštiti štampe i novinara u ratnim vremenima.

Novinari Al Jazeere Anas al-Sharif i Mohamed Qraiqea ubijeni su u nedjelju navečer, zajedno s tri snimatelja iste mreže i lokalnim slobodnim novinarom, u izraelskom napadu usmjerenom na novinarski šator u blizini bolnice Al-Shifa u zapadnom gradu Gazi, prema podacima Ureda za medije vlade Gaze.