Petero Palestinaca je ubijeno u izraelskim zračnim napadima širom Pojasa Gaze u nedjelju, prema medicinskim izvorima, uslijed izraelskog napada na tu teritoriju koji traje od 7. oktobra 2023. godine.

Medicinski izvor u gradu Gazi rekao je da su dvije osobe ubijene, a nekoliko je ranjeno kada su izraelski ratni avioni pogodili šatore u kojima su se nalazile raseljene porodice u području Al-Maqousi, sjeverozapadno od grada.

U naselju Sheikh Radwan, dva brata su ubijena nakon što su izraelske snage ciljale njihovu porodičnu kuću, rekao je izvor.

Očevici su rekli da su izraelske snage detonirale četiri minirana robota i uništile kuće u naselju Zeitoun na jugoistoku Gaze.

Tokom posljednjih dana, veliki broj Palestinaca pobjegao je iz sjeveroistočnog grada Gaze prema zapadu pod jakim izraelskim bombardovanjem, nakon što je Tel Aviv u petak proglasio grad, u kojem živi oko milion ljudi, "opasnom borbenom zonom".