Petero Palestinaca je ubijeno u izraelskim zračnim napadima širom Pojasa Gaze u nedjelju, prema medicinskim izvorima, uslijed izraelskog napada na tu teritoriju koji traje od 7. oktobra 2023. godine.
Medicinski izvor u gradu Gazi rekao je da su dvije osobe ubijene, a nekoliko je ranjeno kada su izraelski ratni avioni pogodili šatore u kojima su se nalazile raseljene porodice u području Al-Maqousi, sjeverozapadno od grada.
U naselju Sheikh Radwan, dva brata su ubijena nakon što su izraelske snage ciljale njihovu porodičnu kuću, rekao je izvor.
Očevici su rekli da su izraelske snage detonirale četiri minirana robota i uništile kuće u naselju Zeitoun na jugoistoku Gaze.
Tokom posljednjih dana, veliki broj Palestinaca pobjegao je iz sjeveroistočnog grada Gaze prema zapadu pod jakim izraelskim bombardovanjem, nakon što je Tel Aviv u petak proglasio grad, u kojem živi oko milion ljudi, "opasnom borbenom zonom".
U centralnoj Gazi, medicinski izvor u bolnici Al-Aksa objavio je da je jedan Palestinac ubijen, a ima i ranjenih u izraelskom napadu na južni Deir al-Balah.
Izrael je od oktobra 2023. u Gazi ubio skoro 63.400 Palestinaca. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.
U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.