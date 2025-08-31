U izraelskim napadima na Pojas Gaze od 7. oktobra 2023. godine ubijeno je 63.459 Palestinaca.

Ministarstvo zdravstva u Gazi objavilo je da je u bolnice u Gazi u posljednja 24 sata dovezeno 88 ubijenih Palestinaca. Ranjeno je 421.

Naveli su da je od 18. marta, kada je Izrael ponovo pokrenuo napade, nakon prekršenog primirja, ubijeno 11.328 Palestinaca, a 48.215 je ranjeno.

U Gazi je, prema izvještajima, 30 Palestinaca ubijeno, a 166 ranjeno u napadima usmjerenim na one koji čekaju humanitarnu pomoć u posljednja 24 sata.