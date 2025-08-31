Hiljade ljudi protestovalo je protiv izraelske blokade Gaze na marginama Filmskog festivala u Veneciji, nastojeći da skrenu pažnju s filmske drame na stvarnu ljudsku traumu.

Organizovane ljevičarske političke grupe iz sjeveroistočne Italije započele su subotnje demonstracije u ranim večernjim satima nekoliko kilometara od festivala, na kojem su se u posljednjih nekoliko dana crvenim tepihom prošetali George Clooney, Julia Roberts i Emma Stone.

„Industrija zabave ima prednost jer je mnogo praćena, pa bi trebala zauzeti stav o Gazi“, rekao je Marco Ciotola, 31-godišnji kompjuterski stručnjak iz Venecije, za AFP na skupu.

„Ne kažem da svi moraju reći ‘genocid’, ali barem svi trebaju zauzeti stav, jer ovo nije politička situacija. Ovo je ljudska situacija.“

„Svi znamo šta se dešava i nije moguće da ovo nastavi“, rekla je Claudia Poggi, učiteljica koja je držala palestinsku zastavu dok su okupljeni skandirali „Stop genocidu!“ i „Slobodna Palestina“.

Rat u Gazi bio je jedna od glavnih tema razgovora uoči festivala zbog otvorenog pisma u kojem se osuđuje izraelska vlada i poziva festival da se jasnije oglasi protiv rata.

Pismo, koje je sastavila grupa pod nazivom Venice4Palestine, prikupilo je više od 2.000 potpisa filmskih profesionalaca, uključujući redatelje Guillerma del Tora i Todda Fielda, prema organizatorima.

Slična inicijativa organizovana je i na Filmskom festivalu u Kanu u maju.

„Cilj pisma bio je da Gaza i Palestina postanu u centru javne rasprave u Veneciji, i upravo se to desilo“, rekao je AFP-u suosnivač i redatelj Venice4Palestine Fabiomassimo Lozzi.