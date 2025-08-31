Hiljade ljudi protestuju protiv genocidnog rata u Gazi u blizini Filmskog festivala u Veneciji
Hiljade ljudi protestuju protiv genocidnog rata u Gazi u blizini Filmskog festivala u VenecijiBrutalni rat nad opkoljenom Gazom dominirao je debatama na festivalu nakon što je grupa pod nazivom Venice4Palestine pozvala organizatore da jasnije osude Izrael.
Na Filmskom festivalu u Veneciji održan je protest protiv izraelske opsade Gaze, gdje demonstranti zahtijevaju "zaustavljanje genocida u Palestini". / AFP
31 August 2025

Hiljade ljudi protestovalo je protiv izraelske blokade Gaze na marginama Filmskog festivala u Veneciji, nastojeći da skrenu pažnju s filmske drame na stvarnu ljudsku traumu.

Organizovane ljevičarske političke grupe iz sjeveroistočne Italije započele su subotnje demonstracije u ranim večernjim satima nekoliko kilometara od festivala, na kojem su se u posljednjih nekoliko dana crvenim tepihom prošetali George Clooney, Julia Roberts i Emma Stone.

„Industrija zabave ima prednost jer je mnogo praćena, pa bi trebala zauzeti stav o Gazi“, rekao je Marco Ciotola, 31-godišnji kompjuterski stručnjak iz Venecije, za AFP na skupu.

„Ne kažem da svi moraju reći ‘genocid’, ali barem svi trebaju zauzeti stav, jer ovo nije politička situacija. Ovo je ljudska situacija.“

„Svi znamo šta se dešava i nije moguće da ovo nastavi“, rekla je Claudia Poggi, učiteljica koja je držala palestinsku zastavu dok su okupljeni skandirali „Stop genocidu!“ i „Slobodna Palestina“.

Rat u Gazi bio je jedna od glavnih tema razgovora uoči festivala zbog otvorenog pisma u kojem se osuđuje izraelska vlada i poziva festival da se jasnije oglasi protiv rata.

Pismo, koje je sastavila grupa pod nazivom Venice4Palestine, prikupilo je više od 2.000 potpisa filmskih profesionalaca, uključujući redatelje Guillerma del Tora i Todda Fielda, prema organizatorima.

Slična inicijativa organizovana je i na Filmskom festivalu u Kanu u maju.

„Cilj pisma bio je da Gaza i Palestina postanu u centru javne rasprave u Veneciji, i upravo se to desilo“, rekao je AFP-u suosnivač i redatelj Venice4Palestine Fabiomassimo Lozzi.

„Oduševljeni smo količinom reakcija“, dodao je.

„Bilo je kao da su ljudi u našoj branši samo čekali da neko podigne naš glas.“

Bojkot

Kolektiv ali ne i otvoreno pismo također je tražio od festivala da ne pozove izraelsku glumicu Gal Gadot i Britanca Gerarda Butlera zbog njihove prethodne podrške izraelskoj vojsci.

Festival je odbacio takvu mogućnost ionako se ne očekuje da će oni doći – ali Lozzi je branio predloženi bojkot.

„Vjerujem da je to opravdano na isti način na koji sam prije blizu 40 godina smatrao opravdanim bojkot umjetnika koji su nastupali u Južnoj Africi u vrhuncu aparthejda“, rekao je.

Izrael je gotovo prije dvije godine izvršio invaziju na Gazu i ubio najmanje 63.371 Palestinca, većinom civila, prema podacima Ministarstva zdravlja u opkoljenoj palestinskoj enklavi.

Ujedinjene nacije proglasile su glad u tom području, koju je prouzrokovala izraelska blokada, a pogođeno je gotovo dva miliona ljudi.

