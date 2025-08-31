Još sedam Palestinaca umrlo je od pothranjenosti uzrokovanom zraelskom blokadom Pojasa Gaze u posljednja 24 sata, saopćilo je u nedjelju Ministarstvo zdravstva.
U saopćenju, Ministarstvo je navelo da su novi smrtni slučajevi povećali broj umrlih od gladi od oktobra 2023. na 339, uključujući 124 djece.
Glad je potvrđena u sjevernoj Gazi, a predviđa se da će se do kraja septembra proširiti na Deir al-Balah i Khan Younis u centralnoj i južnoj Gazi, prema Integrisanoj klasifikaciji faza sigurnosti hrane (IPC).
Nakon 22 mjeseca nemilosrdnog sukoba, IPC je saopćio da se više od pola miliona ljudi u Gazi suočava sa glađu, siromaštvom i smrću. Dodatnih 1,07 miliona ljudi - preko polovine stanovništva - suočava se sa vanrednim nivoima akutne nesigurnosti hrane.
Izrael od 2. marta drži sve prelaze u Gazi zatvorenima, blokirajući ulazak humanitarne pomoći uprkos hiljadama kamiona s pomoći koji čekaju na granici.
Posljednjih sedmica, Tel Aviv je dozvolio samo ograničene količine pomoći, za koje zvaničnici kažu da ne pokrivaju ni minimalne potrebe 2,4 miliona stanovnika te teritorije.
Izrael je od oktobra 2023. u Gazi ubio skoro 63.400 Palestinaca. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.
U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.