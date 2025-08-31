Još sedam Palestinaca umrlo je od pothranjenosti uzrokovanom zraelskom blokadom Pojasa Gaze u posljednja 24 sata, saopćilo je u nedjelju Ministarstvo zdravstva.

U saopćenju, Ministarstvo je navelo da su novi smrtni slučajevi povećali broj umrlih od gladi od oktobra 2023. na 339, uključujući 124 djece.

Glad je potvrđena u sjevernoj Gazi, a predviđa se da će se do kraja septembra proširiti na Deir al-Balah i Khan Younis u centralnoj i južnoj Gazi, prema Integrisanoj klasifikaciji faza sigurnosti hrane (IPC).

Nakon 22 mjeseca nemilosrdnog sukoba, IPC je saopćio da se više od pola miliona ljudi u Gazi suočava sa glađu, siromaštvom i smrću. Dodatnih 1,07 miliona ljudi - preko polovine stanovništva - suočava se sa vanrednim nivoima akutne nesigurnosti hrane.

Izrael od 2. marta drži sve prelaze u Gazi zatvorenima, blokirajući ulazak humanitarne pomoći uprkos hiljadama kamiona s pomoći koji čekaju na granici.