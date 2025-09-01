Četverogodišnja Palestinka Hala al-Hanedi iz Rafaha umrla je u bolnici Nasser u Pojasu Gaze dok je bila na liječenju od skleroderme, stanja koje uzrokuje otvrdnjavanje kože.
Njeno zdravlje se mjesecima pogoršavalo zbog pothranjenosti, nedostatka lijekova i izraelske blokade koja je sprječavala putovanja u inostranstvo radi medicinske njege.
Najmanje 63.557 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, a još devet osoba, uključujući troje djece, umrlo je od gladi tokom posljednja 24 sata u blokiranoj enklavi, saopćilo je u ponedjeljak tamošnje Ministarstvo zdravstva.
U saopštenju Ministarstva navodi se da je 98 tijela dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, dok su 404 osobe povrijeđene, čime je broj povrijeđenih u izraelskom napadu porastao na 160.660.
"Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na cestama jer spasioci ne mogu doći do njih", dodaje se.
Ministarstvo je također napomenulo da je 46 Palestinaca ubijeno, a preko 239 drugih povrijeđeno u vatri izraelske vojske dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć u posljednja 24 sata, čime je ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao na 2.294, a preko 16.839 drugih je ranjeno od 27. maja.
Ministarstvo je saopćilo da je još devet Palestinaca, uključujući troje djece, umrlo od pothranjenosti i gladi u posljednja 24 sata. Ovim je broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu od oktobra 2023. godine porastao na 348 ljudi, uključujući 127 djece.
Od 2. marta, izraelske vlasti su potpuno zatvorile sve granične prijelaze u Gazi, gurajući 2,4 miliona stanovnika te teritorije u glad.
Procjena sigurnosti hrane koju su podržale Ujedinjene nacije već je potvrdila glad na sjeveru Gaze i očekuje da će se ona proširiti dalje na jug do kraja septembra.
Izraelska vojska je nastavila napade na Pojas Gaze 18. marta i od tada je ubila 11.426 ljudi i ranila 48.619 drugih, čime je prekršen sporazum o primirju i razmjeni zarobljenika koji je stupio na snagu u januaru.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud je izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.