Kada je Torben, ljekar i naučnik iz Njemačke, odlučio da se pridruži Globalnoj flotili Sumud koja nosi pomoć u Gazu pod izraelskom blokadom, bio je svjestan da ima mnogo toga za izgubiti.

Ali, kako kaže, to nije ništa u poređenju s patnjama miliona gladnih i raseljenih ljudi u Gazi.

“Plašim se i, naravno, nervozan sam, ali sam čovjek sa savješću koji je odlučio da učini pravu stvar”, kaže Torben, koji je iz sigurnosnih razloga otkrio samo svoje ime, za TRT World u Tunisu.

“Zbog toga učestvujem u ovom pokušaju da donesemo pomoć Gazi”, dodaje on.

Flotila Sumud je najnovija i najveća do sada koja kreće u misiju da okonča izraelsku blokadu, koja je ubila 185 ljudi u Gazi zbog vještački izazvane gladi samo u jednom mjesecu.

Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu od oktobra 2023. iznosi 348. UN-ov globalni monitor gladi, Integrisana klasifikacija sigurnosti hrane (IPC), službeno je proglasio glad u ovoj enklavi.

Strah od hapšenja ili goreg

Oko 300 aktivista, političara i umjetnika iz 44 zemlje, noseći humanitarnu pomoć za Gazu, isplovilo je iz luke u Barceloni kasno u ponedjeljak.

Misiju organiziraju četiri velike koalicije koje imaju za cilj probiti izraelsku blokadu u Gazi i pružiti Palestincima prijeko potrebnu pomoć.

“Predugo sam se osjećao nemoćno u zemlji gdje su javnost i mediji saučesnici u genocidu koji se dešava”, kaže Torben.

“Zato sam, kada sam dobio priliku, iskoristio je jer je to najučinkovitija stvar koju mogu učiniti kao običan građanin sa svojim vještinama.”

Kada je flotila krenula na svoje putovanje u ponedjeljak, atmosfera je bila i svečana i napeta.

Mnogi su bili zabrinuti, znajući da se suočavaju s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, koji djeluje nekažnjeno otkako je Izrael započeo svoj rat protiv Gaze 7. oktobra 2023.

Strah od hapšenja ili goreg stalno je prisutan jer je pravda rijetka, čak i nakon što je Izrael ubio preko 63.000 ljudi, uključujući 247 novinara i desetine djece i beba, od 7. oktobra 2023.

“Zabrinut sam, da, ali biti ovdje s ostalim učesnicima koji imaju toliko hrabrosti zaista mi pomaže da prevaziđem te brige”, dodaje on.

Kada je prvi konvoj, sastavljen od desetina malih civilnih plovila, isplovio iz španske luke, učesnici su uzvikivali 'Slobodna Palestina' i mahali palestinskim zastavama.

Druga grupa brodova trebala bi isploviti iz Tunisa 4. septembra, povezujući se s plovilima iz Italije, Grčke i drugih mediteranskih destinacija.

“Ovo je najveća misija solidarnosti u historiji, s više ljudi i više brodova nego u svim prethodnim pokušajima zajedno”, rekao je brazilski aktivista Thiago Avila na konferenciji za novinare u Barceloni.

Zemlje sa šest kontinenata učestvuju u ovom pokretu, uključujući Australiju, Južnu Afriku, Brazil i brojne evropske države, s ciljem da prekinu izraelsku ilegalnu opsadu Gaze.