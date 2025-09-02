Kada je Torben, ljekar i naučnik iz Njemačke, odlučio da se pridruži Globalnoj flotili Sumud koja nosi pomoć u Gazu pod izraelskom blokadom, bio je svjestan da ima mnogo toga za izgubiti.
Ali, kako kaže, to nije ništa u poređenju s patnjama miliona gladnih i raseljenih ljudi u Gazi.
“Plašim se i, naravno, nervozan sam, ali sam čovjek sa savješću koji je odlučio da učini pravu stvar”, kaže Torben, koji je iz sigurnosnih razloga otkrio samo svoje ime, za TRT World u Tunisu.
“Zbog toga učestvujem u ovom pokušaju da donesemo pomoć Gazi”, dodaje on.
Flotila Sumud je najnovija i najveća do sada koja kreće u misiju da okonča izraelsku blokadu, koja je ubila 185 ljudi u Gazi zbog vještački izazvane gladi samo u jednom mjesecu.
Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu od oktobra 2023. iznosi 348. UN-ov globalni monitor gladi, Integrisana klasifikacija sigurnosti hrane (IPC), službeno je proglasio glad u ovoj enklavi.
Strah od hapšenja ili goreg
Oko 300 aktivista, političara i umjetnika iz 44 zemlje, noseći humanitarnu pomoć za Gazu, isplovilo je iz luke u Barceloni kasno u ponedjeljak.
Misiju organiziraju četiri velike koalicije koje imaju za cilj probiti izraelsku blokadu u Gazi i pružiti Palestincima prijeko potrebnu pomoć.
“Predugo sam se osjećao nemoćno u zemlji gdje su javnost i mediji saučesnici u genocidu koji se dešava”, kaže Torben.
“Zato sam, kada sam dobio priliku, iskoristio je jer je to najučinkovitija stvar koju mogu učiniti kao običan građanin sa svojim vještinama.”
Kada je flotila krenula na svoje putovanje u ponedjeljak, atmosfera je bila i svečana i napeta.
Mnogi su bili zabrinuti, znajući da se suočavaju s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, koji djeluje nekažnjeno otkako je Izrael započeo svoj rat protiv Gaze 7. oktobra 2023.
Strah od hapšenja ili goreg stalno je prisutan jer je pravda rijetka, čak i nakon što je Izrael ubio preko 63.000 ljudi, uključujući 247 novinara i desetine djece i beba, od 7. oktobra 2023.
“Zabrinut sam, da, ali biti ovdje s ostalim učesnicima koji imaju toliko hrabrosti zaista mi pomaže da prevaziđem te brige”, dodaje on.
Kada je prvi konvoj, sastavljen od desetina malih civilnih plovila, isplovio iz španske luke, učesnici su uzvikivali 'Slobodna Palestina' i mahali palestinskim zastavama.
Druga grupa brodova trebala bi isploviti iz Tunisa 4. septembra, povezujući se s plovilima iz Italije, Grčke i drugih mediteranskih destinacija.
“Ovo je najveća misija solidarnosti u historiji, s više ljudi i više brodova nego u svim prethodnim pokušajima zajedno”, rekao je brazilski aktivista Thiago Avila na konferenciji za novinare u Barceloni.
Zemlje sa šest kontinenata učestvuju u ovom pokretu, uključujući Australiju, Južnu Afriku, Brazil i brojne evropske države, s ciljem da prekinu izraelsku ilegalnu opsadu Gaze.
Flotili će trebati sedam do osam dana da pređe otprilike 3.000 km do Gaze.
Palestinci se suočavaju s većim rizicima na brodu
U Tunisu, Moa Jihad, Palestinac iz Ramallaha, iako nije mogao da se pridruži flotili, satima čeka dolazak prvog konvoja.
“Flotila Sumud ide u Gazu, još jednom podsjećajući ljude da se Palestinci ubijaju i gladuju, te da se genocid nastavlja; ljudi pate”, kaže on za TRT World.
“Danas smo ovdje da podržimo misiju, čak i ako ne mogu biti na brodu.”
Moa se suočava s većim rizicima od hapšenja ili povrede nego ljudi iz drugih zemalja jer posjeduje palestinski pasoš.
“Ako me izraelska vojska uhapsi i stavi u zatvor, to je to za mene. Bit ću u zatvoru 10 godina ili čak više”, kaže Moa.
“Zato sam ovdje da izrazim zahvalnost svima koji pokušavaju prekinuti opsadu.”
Od 2007. godine Izrael kontroliše zračni prostor i teritorijalne vode Gaze, ozbiljno ograničavajući kretanje robe i ljudi. Ne postoji funkcionalan aerodrom nakon što je Izrael bombardovao i uništio aerodrom u Gazi 2001. godine.
Dakle, kada su tradicionalni putevi snabdijevanja, poput zračnih i kopnenih koridora, blokirani, organizira se misija poput Flotile Sumud. Sumud je arapski izraz za “otpornost”.
Pro-palestinski aktivisti, uključujući klimatsku aktivistkinju Gretu Thunberg i glumca iz serije Game of Thrones Liama Cunninghama, nalaze se na brodu.
Producentica TRT Français, Sena Polat, također je jedna od učesnica koja čeka u Tunisu da se pridruži flotili Sumud na njenom putovanju ka Gazi.
Godine 2008. dva broda iz Pokreta Slobodna Gaza uspjela su stići do Gaze, postajući prvi koji su probili izraelsku pomorsku blokadu.
Pokret, formiran 2006. godine tokom izraelskog rata protiv Libana, lansirao je 31 brod između 2008. i 2016. godine, od kojih je pet uspješno stiglo do Gaze uprkos strogim izraelskim kontrolama.
Međutim, od 2010. godine, svaka flotila koja je pokušala probiti blokadu Gaze bila je presretnuta ili suočena s Izraelom u međunarodnim vodama. Napad na Mavi Marmaru 2010. godine ubio je 10 aktivista i povrijedio desetine, izazivajući globalno ogorčenje.
“Nisam aktivista niti heroj, već samo čovjek sa savješću koji je odlučio da učini pravu stvar”, dodaje Torben.
“Imam porodicu, prijatelje, snove u Njemačkoj i mnogo toga za izgubiti, ali znate, to nije ništa u poređenju s patnjama koje se dešavaju u Gazi.”
Producentica TRT Français Sena Polat doprinijela je ovom izvještaju iz Tunisa.