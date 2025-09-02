Izražavajući ogorčenje zbog odbijanja Izraela da dozvoli dovoljnu pomoć Gazi, britanski ministar vanjskih poslova David Lammy opisao je krizu kao namjernu glad, rekavši: "To je glad koju je čovjek izazvao u 21. stoljeću."
Govoreći u Donjem domu u ponedjeljak, Lammy je upozorio da ugled Izraela zbog humanitarne krize u Gazi "opada u očima mladih ljudi širom svijeta koji na ovo gledaju s užasom".
Lammy je pozvao izraelsku vladu "da se povuče i prizna štetu po ugled koju su prouzrokovali njeni postupci".
"Oni to ne mogu razumjeti, pa stoga pozivam izraelsku vladu da se jednostavno povuče i prizna štetu koju kolektivno nanose svojoj reputaciji", rekao je.
Lammy se osvrnuo na izvještaj Integrirane klasifikacije faza sigurnosti hrane (IPC), koji je utvrdio glad u gradu Gazi i drugim naseljima, rekavši da se sada "širi na širu teritoriju".
Upozorio je da će se, ako se ne zaustavi, kriza "spiralno proširiti", napominjući da je od 1. jula preko 300 ljudi, uključujući 119 djece, umrlo od pothranjenosti.
"UN i humanitarne organizacije prijavile su značajne prepreke i opstrukcije u prikupljanju i distribuciji pomoći u Gazi. Izrael je više puta negirao da u Gazi postoji glad i rekao da je, tamo gdje ima gladi, krivica humanitarnih agencija i Hamasa", rekao je Lammy.
Potvrđujući dodatnih 15 miliona funti (20 miliona dolara) finansiranja pomoći i medicinske njege od strane Velike Britanije, rekao je: "Potreban nam je ogroman, ogroman humanitarni odgovor kako bismo spriječili više smrtnih slučajeva."