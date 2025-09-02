Izražavajući ogorčenje zbog odbijanja Izraela da dozvoli dovoljnu pomoć Gazi, britanski ministar vanjskih poslova David Lammy opisao je krizu kao namjernu glad, rekavši: "To je glad koju je čovjek izazvao u 21. stoljeću."

Govoreći u Donjem domu u ponedjeljak, Lammy je upozorio da ugled Izraela zbog humanitarne krize u Gazi "opada u očima mladih ljudi širom svijeta koji na ovo gledaju s užasom".

Lammy je pozvao izraelsku vladu "da se povuče i prizna štetu po ugled koju su prouzrokovali njeni postupci".

"Oni to ne mogu razumjeti, pa stoga pozivam izraelsku vladu da se jednostavno povuče i prizna štetu koju kolektivno nanose svojoj reputaciji", rekao je.