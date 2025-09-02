Najmanje 33 osobe, uključujući civile koji su tražili humanitarnu pomoć, ubila je izraelska vojska u Pojasu Gaze u ranim satima u utorak, saopćili su medicinski izvori.

Medicinski izvor je za Anadolu rekao da su četiri osobe poginule, a više ih je ranjeno kada su izraelski dronovi gađali grupu civila u Jabaliji, na sjeveru Pojasa Gaze.

Devet osoba ubijeno je u izraelskim napadima koji su ciljali stambene zgrade u naselju Sheikh Ridwan u gradu Gazi, na sjeveru enklave.