Najmanje 33 osobe, uključujući civile koji su tražili humanitarnu pomoć, ubila je izraelska vojska u Pojasu Gaze u ranim satima u utorak, saopćili su medicinski izvori.
Medicinski izvor je za Anadolu rekao da su četiri osobe poginule, a više ih je ranjeno kada su izraelski dronovi gađali grupu civila u Jabaliji, na sjeveru Pojasa Gaze.
Devet osoba ubijeno je u izraelskim napadima koji su ciljali stambene zgrade u naselju Sheikh Ridwan u gradu Gazi, na sjeveru enklave.
Još 12 ljudi izgubilo je živote kada je izraelska vojska gađala zgradu u naselju Tel Hawa u istom gradu. Troje civila ubijeno je kada su izraelski ratni avioni pogodili punkt za podjelu pomoći u tom naselju.
Na jugu Pojasa Gaze izraelska vojska je otvorila vatru na civile koji su čekali pomoć u Khan Younisu, usmrtivši pet osoba i ranivši druge.