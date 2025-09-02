RAT PROTIV GAZE
Izraelska vojska ubila još 33 Palestinca u Pojasu Gaze, uključujući tražioce pomoći
Vojska je gađala stambene zgrade i punktove za podjelu pomoći, navode medicinari.
Četiri osobe su poginule, a više ih je ranjeno kada su izraelski dronovi gađali grupu civila u Jabaliji, na sjeveru Pojasa Gaze. / AP
2 Septembar 2025

Najmanje 33 osobe, uključujući civile koji su tražili humanitarnu pomoć, ubila je izraelska vojska u Pojasu Gaze u ranim satima u utorak, saopćili su medicinski izvori.

Medicinski izvor je za Anadolu rekao da su četiri osobe poginule, a više ih je ranjeno kada su izraelski dronovi gađali grupu civila u Jabaliji, na sjeveru Pojasa Gaze.

Devet osoba ubijeno je u izraelskim napadima koji su ciljali stambene zgrade u naselju Sheikh Ridwan u gradu Gazi, na sjeveru enklave.

Još 12 ljudi izgubilo je živote kada je izraelska vojska gađala zgradu u naselju Tel Hawa u istom gradu. Troje civila ubijeno je kada su izraelski ratni avioni pogodili punkt za podjelu pomoći u tom naselju.

Na jugu Pojasa Gaze izraelska vojska je otvorila vatru na civile koji su čekali pomoć u Khan Younisu, usmrtivši pet osoba i ranivši druge.

IZVOR:AA
