Belgija će priznati Palestinu kao državu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN) u New Yorku kasnije ovog mjeseca, objavio je u ponedjeljak ministar vanjskih poslova Maxime Prevot.

U izjavi na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, Prevot je rekao da će se Belgija pridružiti drugim zemljama u priznavanju palestinske državnosti, a istovremeno će usvojiti paket sankcija protiv Izraela.

"Izraelskoj vladi se nameću stroge sankcije. Svaki antisemitizam ili veličanje terorizma od strane pristalica Hamasa također će biti snažnije osuđeni", napisao je.

Prevot je naglasio da su koraci imali za cilj poštivanje međunarodnog prava, a ne kažnjavanje izraelskih građana.

Odluka Belgije dolazi u trenutku kada je nekoliko zemalja, uključujući Francusku, Veliku Britaniju, Kanadu i Australiju, najavilo slične planove za priznavanje Palestine tokom Generalne skupštine, pridružujući se 147 zemalja koje to već čine. Generalna skupština počinje 9. septembra.

Izrael nastavlja okupirati palestinske teritorije i odbacuje povlačenje koje bi omogućilo nezavisnu palestinsku državu s Istočnim Jerusalemom kao glavnim gradom u granicama prije 1967. godine.