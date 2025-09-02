Belgija će priznati Palestinu kao državu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN) u New Yorku kasnije ovog mjeseca, objavio je u ponedjeljak ministar vanjskih poslova Maxime Prevot.
U izjavi na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, Prevot je rekao da će se Belgija pridružiti drugim zemljama u priznavanju palestinske državnosti, a istovremeno će usvojiti paket sankcija protiv Izraela.
"Izraelskoj vladi se nameću stroge sankcije. Svaki antisemitizam ili veličanje terorizma od strane pristalica Hamasa također će biti snažnije osuđeni", napisao je.
Prevot je naglasio da su koraci imali za cilj poštivanje međunarodnog prava, a ne kažnjavanje izraelskih građana.
Odluka Belgije dolazi u trenutku kada je nekoliko zemalja, uključujući Francusku, Veliku Britaniju, Kanadu i Australiju, najavilo slične planove za priznavanje Palestine tokom Generalne skupštine, pridružujući se 147 zemalja koje to već čine. Generalna skupština počinje 9. septembra.
Izrael nastavlja okupirati palestinske teritorije i odbacuje povlačenje koje bi omogućilo nezavisnu palestinsku državu s Istočnim Jerusalemom kao glavnim gradom u granicama prije 1967. godine.
U petak je američki State Department saopćio da ukida vize za članove Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) i Palestinske uprave (PA) prije okupljanja.
Taj potez uslijedio je uslijed rastućeg globalnog ogorčenja zbog brutalnih izraelskih napada na Pojas Gaze, gdje je više od 63.500 Palestinaca ubijeno u zračnim i kopnenim napadima od 7. oktobra 2023. godine.
Potpuna blokada Pojasa Gaze od strane Izraela, koja je na snazi od početka marta, stvorila je katastrofalne uslove za 2,4 miliona stanovnika enklave, što je dovelo do gladi, široko rasprostranjenih bolesti i kolapsa osnovnih službi.
U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.