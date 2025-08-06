Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez poručio je da je "današnjom odlukom Centralne izborne komisije (CIK) i konačnom presudom Suda BiH Miloradu Dodiku, stavljen pečat na kraj političke karijere ovog antieuropejca, rusofila te kraj njegovog režima koji je više od 15 godina blokirao evropski put i bilo kakav napredak Bosne i Hercegovine".

"U tih 15 godina vlasti, Dodik je bio apsolutni gospodar života i smrti u RS-u. Decenija i po vlasti ispunjena je korupcijom, podizanjem nacionalnih tenzija i secesionističkom politikom", poručio je.

Helez je podsjetio da je predsjednik bosanskohercegovačkog entiteta RS govorio: "Bosna i Hercegovina je nakaradna država", "BiH ne postoji’", "hodža arlauče", "muslimani su konvertiti", "ne priznajem Sud BiH, ne priznajem Tužilaštvo BiH", "ne priznajem CIK", "muslimani se trebaju vratit pravoslavnoj vjeri", "RS je država", "Srbija i RS su jedna država"...

"Od danas Milorad Dodik može poslužiti samo kao primjer kako prođu bahati politički zvaničnici koji misle da su iznad zakona i iznad države", dodao je Helez.

Vjeruje da će se Dodik i šačica političkih zvaničnika njegovog režima opirati, prijetiti, ali je siguran da su institucije Bosne i Hercegovine dovoljno snažne da provedu ovu presudu do kraja.

"Dodik je samo jedan u nizu onih koji je polomio zube napadajući na Bosnu i Hercegovinu. Kraj političke karijere Milorada Dodika i krah njegovog režima su prilika za Bosnu i Hercegovinu da nastavi euroatlantski put naše zemlje te osigura ekonomski napredak za sve građane naše zemlje", dodao je Helez.