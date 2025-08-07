REGIJA
Zdravstvenom sektoru u BiH dodijeljeno više od 390 hiljada eura iz Programa EU4Health
Europska komisija odobrila je 393.732,27 eura institucijama i ustanovama iz sektora zdravstva u Bosni i Hercegovini za učestvovanje u pet zajedničkih akcija koje će biti finansirane iz proračuna Programa EU4Health za 2024. godinu.
U fokusu tih projekata su karcinomi prouzrokovani infekcijama, karcinomi koji se mogu spriječiti cijepljenjem, odgovor na zarazne bolesti (HIV, AIDS, tuberkuloza, hepatitis), personalizirana medicina za oboljele od karcinoma i pedijatrijska palijativna njega. Također će biti obuhvaćena i promocija sveobuhvatnog pristupa mentalnom zdravlju orijentiranog na prevenciju te promocija zdravlja i prevencija bolesti uključujući okruženja bez dima I aerosola.

Početak projektnih aktivnosti iz zajedničkih akcija za 2024. očekuje se u trećem kvartalu 2025., a period implementacije pojedinačnih projekata je 36 mjeseci. Zajedničke akcije su instrument finansiranja u okviru Programa EU4Health 2021. - 2027. koji ima jasnu dodatnu vrijednost za Europsku uniju (EU) i doprinosi rješavanju ključnih prioriteta zdravstvene politike na europskoj razini.

Riječ je o direktnim grantovima koji se dodjeljuju iz proračuna Programa EU4Health, a implementira ih konzorciju institucija nadležnih za područje zdravstva koje imenuju zemlje EU, zemlje pridružene Programu i ostale povezane zemlje. Konzorciju za implementaciju zajedničke akcije čine korisnici - nadležna tijela, povezani subjekti i pridruženi partneri.

“U navedenim projektima učestvovat će Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo zdravstva, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, JZU Univerzitetski klinički centar RS, Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Dom zdravlja Banja Luka i drugi subjekti koji su iskazali zainteresiranost”, saopćeno je iz Ministrastva.

