U fokusu tih projekata su karcinomi prouzrokovani infekcijama, karcinomi koji se mogu spriječiti cijepljenjem, odgovor na zarazne bolesti (HIV, AIDS, tuberkuloza, hepatitis), personalizirana medicina za oboljele od karcinoma i pedijatrijska palijativna njega. Također će biti obuhvaćena i promocija sveobuhvatnog pristupa mentalnom zdravlju orijentiranog na prevenciju te promocija zdravlja i prevencija bolesti uključujući okruženja bez dima I aerosola.

Početak projektnih aktivnosti iz zajedničkih akcija za 2024. očekuje se u trećem kvartalu 2025., a period implementacije pojedinačnih projekata je 36 mjeseci. Zajedničke akcije su instrument finansiranja u okviru Programa EU4Health 2021. - 2027. koji ima jasnu dodatnu vrijednost za Europsku uniju (EU) i doprinosi rješavanju ključnih prioriteta zdravstvene politike na europskoj razini.