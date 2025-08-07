Hiljade građana iz različitih gradova na Kosovu okupilo se u četvrtak na trgovima glavnog grada Prištine kako bi protestovali protiv Specijalizovanih sudskih vijeća za Kosovo u Hagu, odnosno Specijalizovanog suda za ratne zločine na Kosovu.

Protest, koji je organizovala Organizacija ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova (OVL-UCK), okupio je razne ličnosti koje su došle da protestuju u ime pravde.

Šef OVL-UCK Hysni Gucati izjavio je da sud pokušava okaljati oslobodilački rat na Kosovu, kao da su ovaj rat vodili kriminalci, dok ga je vodila pravedna vojska Kosova uz pomoć NATO-a.

Gucati je rekao da su ova suđenja politička i da je nepravda opasnija od rata.

"Srbija, putem ovog suda u Hagu, koji je od početka služio Srbiji više nego pravdi, može pokušati očistiti svoju kriminalnu sliku, ali istina se ne može sakriti. Dokazi su živi, rane su otvorene i narod Kosova ne zaboravlja", naglasio je Gucati.

Jedna od bivših istražiteljica u slučaju protiv Slobodana Miloševića u Hagu Nevenka Tromp, koja je učestvovala na ovom skupu, rekla je da su pravda, mir i dostojanstvo prioriteti i da Kosovo nije kompromis, već suverena država.

Rekla je da iako globalne sile ne daju prioritet pitanju Kosova, Kosovo je prioritet za svoj narod.

"Danas se okupljamo da se suprotstavimo ovoj tišini, da osporimo zaborav, da kažemo da je Kosovo važno. Kosovo možda nije prioritet za globalne sile, ali za vas, narod Kosova, ovo je lično", naglasila je Tromp, dodajući da stručnjaci za pravosuđe moraju djelovati bez političkog uticaja i sa profesionalnim standardima.

U prigodnom govoru, hiljadama prisutnih se obratio i Arber Cacaj, sin žrtve Nagipa Cacaja, koji je rekao da je kao dijete u ratu imao sreće što je preživio, za razliku od 1.432 djece koja su poginula u ratu.