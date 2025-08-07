Hiljade građana iz različitih gradova na Kosovu okupilo se u četvrtak na trgovima glavnog grada Prištine kako bi protestovali protiv Specijalizovanih sudskih vijeća za Kosovo u Hagu, odnosno Specijalizovanog suda za ratne zločine na Kosovu.
Protest, koji je organizovala Organizacija ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova (OVL-UCK), okupio je razne ličnosti koje su došle da protestuju u ime pravde.
Šef OVL-UCK Hysni Gucati izjavio je da sud pokušava okaljati oslobodilački rat na Kosovu, kao da su ovaj rat vodili kriminalci, dok ga je vodila pravedna vojska Kosova uz pomoć NATO-a.
Gucati je rekao da su ova suđenja politička i da je nepravda opasnija od rata.
"Srbija, putem ovog suda u Hagu, koji je od početka služio Srbiji više nego pravdi, može pokušati očistiti svoju kriminalnu sliku, ali istina se ne može sakriti. Dokazi su živi, rane su otvorene i narod Kosova ne zaboravlja", naglasio je Gucati.
Jedna od bivših istražiteljica u slučaju protiv Slobodana Miloševića u Hagu Nevenka Tromp, koja je učestvovala na ovom skupu, rekla je da su pravda, mir i dostojanstvo prioriteti i da Kosovo nije kompromis, već suverena država.
Rekla je da iako globalne sile ne daju prioritet pitanju Kosova, Kosovo je prioritet za svoj narod.
"Danas se okupljamo da se suprotstavimo ovoj tišini, da osporimo zaborav, da kažemo da je Kosovo važno. Kosovo možda nije prioritet za globalne sile, ali za vas, narod Kosova, ovo je lično", naglasila je Tromp, dodajući da stručnjaci za pravosuđe moraju djelovati bez političkog uticaja i sa profesionalnim standardima.
U prigodnom govoru, hiljadama prisutnih se obratio i Arber Cacaj, sin žrtve Nagipa Cacaja, koji je rekao da je kao dijete u ratu imao sreće što je preživio, za razliku od 1.432 djece koja su poginula u ratu.
Više od dva sata saobraćaj na ulicama Prištine i prolaz do trgova bio je otežan, zbog velikog učešća ljudi na ovom protestu na kojem su prevladavale crvena i crna boja sa amblemom OVK.
Šta je prethodilo protestu?
Posljednji protest podrške bivšim liderima OVK održan je u organizaciji platforme "Sloboda ima ime" u aprilu 2023. u Prištini, gdje su učestvovale i hiljade građana.
Krajem jula 2025. godine, na Kosovu su bile različite reakcije nakon odluke Specijalnog suda da kao dokaz prihvati dokumente koji navodno potiču iz sigurnosnih institucija i vojnih struktura Srbije.
Vršiteljica dužnosti ministra pravde Albulena Haxhiu izjavila je 31. jula da je Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu prihvatio kao materijalne dokaze dokumente koje su dostavile srbijanske institucije, uključujući Ministarstvo državne sigurnosti, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i takozvanu "Komandu za Kosovo i Metohiju".
Haxhiu je rekla da je korištenje dokumenata koje su izradile institucije srbijanskog režima pogrešno i neprihvatljivo, naglašavajući da prihvatanje materijala iz struktura srbijanskog režima kao pouzdanih izvora predstavlja ozbiljno iskrivljavanje pravde i uvredu za žrtve rata.
"Ovaj razvoj događaja je duboko neprihvatljiv. Dotične institucije su strukture režima koji je odgovoran za sistematsko nasilje, ratne zločine, prisilne nestanke, genocid, etničko čišćenje i brutalnu represiju nad narodom Kosova. Prihvatanje materijala koje je izradio ovaj režim kao pouzdanih izvora predstavlja ozbiljno iskrivljavanje pravde i otvorenu uvredu za žrtve rata i žrtvu za slobodu", izjavila je Haxhiu.
Specijalizovani sud sa sjedištem u Hagu osnovala je 2015. godine Skupština Kosova i dio je pravosudnog sistema Kosova, ali radi s međunarodnim osobljem. Specijalizovana vijeća i Specijalizovano tužilaštvo istražuju navodne zločine koje su počinili pripadnici OVK nad etničkim manjinama i političkim rivalima od januara 1998. do decembra 2000. godine.