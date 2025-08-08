REGIJA
1 minuta čitanja
Hrvatska poslala protivpožarni avion u Albaniju
Na temelju odluke Vlade Republike, potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Ivan Anušić donio je naredbu o upućivanju aviona i osoblja iz sastava 855. protupožarne eskadrile 93. krila HRZ-a.
Hrvatska poslala protivpožarni avion u Albaniju
Avion je jutros oko devet sati poletio iz kasarne "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku. / AA
13 sati prošlost

Republika Hrvatska uputila je u petak protivpožarni avion Canadair CL-415 s dvije posade Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u Albaniju radi pružanja pomoći u gašenju požara koji haraju tom zemljom, saopćilo je Ministarstvo odbrane Hrvatske.

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o prelasku granice Oružanih snaga RH radi pružanja humanitarne pomoći u inostranstvu, potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Ivan Anušić donio je naredbu o upućivanju aviona i osoblja iz sastava 855. protupožarne eskadrile 93. krila HRZ-a.

Avion je jutros oko devet sati poletio iz kasarne "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku.

Preporučeno

"Drago nam je što svojim znanjem i iskustvom možemo pridonijeti gašenju i spašavanju. Svi naši članovi posada, piloti i tehničari, imaju veliko iskustvo te posjeduju visoku razinu spremnosti i stručnosti. Kao i u dosadašnjim intervencijama, naša pomoć bit će usmjerena na gašenje požara te zaštitu života, imovine i prirodnih resursa u pogođenim područjima", izjavio je komandant snaga 855. protupožarne eskadrile koje se upućuju u Albaniju.

Kako se navodi u saopćenju Ministarstva, riječ je o trećoj takvoj intervenciji tokom ovogodišnje protivpožarne sezone u kojoj Hrvatska pruža podršku Albaniji u borbi protiv šumskih požara.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us