Republika Hrvatska uputila je u petak protivpožarni avion Canadair CL-415 s dvije posade Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u Albaniju radi pružanja pomoći u gašenju požara koji haraju tom zemljom, saopćilo je Ministarstvo odbrane Hrvatske.

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o prelasku granice Oružanih snaga RH radi pružanja humanitarne pomoći u inostranstvu, potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Ivan Anušić donio je naredbu o upućivanju aviona i osoblja iz sastava 855. protupožarne eskadrile 93. krila HRZ-a.

Avion je jutros oko devet sati poletio iz kasarne "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku.