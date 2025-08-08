Republika Hrvatska uputila je u petak protivpožarni avion Canadair CL-415 s dvije posade Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u Albaniju radi pružanja pomoći u gašenju požara koji haraju tom zemljom, saopćilo je Ministarstvo odbrane Hrvatske.
Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o prelasku granice Oružanih snaga RH radi pružanja humanitarne pomoći u inostranstvu, potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Ivan Anušić donio je naredbu o upućivanju aviona i osoblja iz sastava 855. protupožarne eskadrile 93. krila HRZ-a.
Avion je jutros oko devet sati poletio iz kasarne "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku.
"Drago nam je što svojim znanjem i iskustvom možemo pridonijeti gašenju i spašavanju. Svi naši članovi posada, piloti i tehničari, imaju veliko iskustvo te posjeduju visoku razinu spremnosti i stručnosti. Kao i u dosadašnjim intervencijama, naša pomoć bit će usmjerena na gašenje požara te zaštitu života, imovine i prirodnih resursa u pogođenim područjima", izjavio je komandant snaga 855. protupožarne eskadrile koje se upućuju u Albaniju.
Kako se navodi u saopćenju Ministarstva, riječ je o trećoj takvoj intervenciji tokom ovogodišnje protivpožarne sezone u kojoj Hrvatska pruža podršku Albaniji u borbi protiv šumskih požara.