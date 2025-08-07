Jedan od najizraženijih trendova u hrvatskom društvu je porast obrazovne razine žena. Dok su početkom 60-ih godina žene činile tek trećinu studenata, danas su one apsolutna većina.

Prema podacima DZS-a, u akademskoj godini 2023/2024. žene su činile 58,4 posto svih studenata, a njihov udio među diplomiranima bio je još veći, 61,6 posto.

Trend je uočljiviji i na razini najvišeg akademskog stupnja, doktorata. Dok su 1970. godine žene činile samo 26,2 posto doktora znanosti, taj se odnos danas promijenio. U 2024. godini žene su činile većinu doktora znanosti, s udjelom od 60,1 posto.

Jedan od najčešće isticanih pokazatelja je rodni jaz u plaćama. Iako se situacija postupno popravlja, podaci pokazuju da žene u prosjeku zarađuju 96,1 posto plaće koju ostvaruju muškarci u pravnim osobama. Prosječna plaća žena u 2024. godini iznosila je 1290, a muškaraca 1342 eura.

Kada se iznose podaci o ženama i muškarcima često središnja tema postanu brakovi. DZS kaže da ih je 1950. sklopljeno 37.995, a 2023. godine u bračnu je luku uplovilo 17.306 parova.