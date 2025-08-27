SVIJET
Tokio bilježi najduži niz ekstremno vrućih dana u historiji
Broj ekstremno vrućih dana ove godine dostigao 23, oborivši prethodni rekord iz 2022.
Stanovnici su upozoreni da preduzmu neophodne mjere opreza protiv toplotnog udara, uključujući korištenje klima-uređaja. / AA
27 August 2025

Japanska prijestolnica Tokio u srijedu je zabilježila deseti uzastopni dan s ekstremno visokim temperaturama, najduži niz u historiji, kada su temperature dosegle 35 stepeni Celzijusa ili više, prenosi "Jiji Press".

Godišnji broj ekstremno vrućih dana ove godine dosegao je 23, čime je oboren prethodni rekord postavljen 2022. godine, saopćila je Japanska meteorološka agencija.

Temperature su u srijedu ujutro, tačno nakon 10:40 sati po lokalnom vremenu (01:40 GMT), dostigle 35,3 stepeni Celzijusa na meteorološkoj stanici u četvrti Chiyoda u Tokiju, dodaje agencija.

Stanovnici su upozoreni da preduzmu neophodne mjere opreza protiv toplotnog udara, uključujući korištenje klima-uređaja.

Ova pojava dolazi nakon što je jugozapad Japana u augustu pogođen jakim kišama koje su izazvale klizišta i privremeno obustavile saobraćajne usluge.

