Japanska prijestolnica Tokio u srijedu je zabilježila deseti uzastopni dan s ekstremno visokim temperaturama, najduži niz u historiji, kada su temperature dosegle 35 stepeni Celzijusa ili više, prenosi "Jiji Press".

Godišnji broj ekstremno vrućih dana ove godine dosegao je 23, čime je oboren prethodni rekord postavljen 2022. godine, saopćila je Japanska meteorološka agencija.

Temperature su u srijedu ujutro, tačno nakon 10:40 sati po lokalnom vremenu (01:40 GMT), dostigle 35,3 stepeni Celzijusa na meteorološkoj stanici u četvrti Chiyoda u Tokiju, dodaje agencija.