Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u ponedjeljak je izjavio da se nada jačanju saradnje sa Šangajskom organizacijom za saradnju (SCO), nazivajući je platformom koja predstavlja tradiciju pronalaženja zajedničkih rješenja za probleme.
Govoreći na 25. samitu Vijeća šefova država SCO-a u kineskom Tianjinu, Erdogan je opisao organizaciju kao ključnu za jačanje energetske sigurnosti i podsticanje strateških infrastrukturnih partnerstava.
Također je pozdravio nedavne korake ka trajnom miru i stabilnosti na Južnom Kavkazu i u Centralnoj Aziji.
Dvodnevni sastanak SCO-a, koji je počeo u nedjelju, je peti godišnji samit koji je Kina organizovala od osnivanja tog bloka 2001. godine.
Ranije se Erdogan sastao s ruskim kolegom Vladimirom Putinom na marginama samita.
Govoreći o globalnim sukobima, Erdogan je kritikovao kontinuirano izraelsko nasilje u Gazi.
"Nema objašnjenja zašto nije zaustavljeno 23-mjesečno zlostavljanje u Gazi, gdje bebe, djeca i stariji umiru od gladi" rekao je.
Pozvao je međunarodnu zajednicu da koristi Ujedinjene nacije kao platformu za globalnu pravdu, opisujući to kao "kolektivnu odgovornost" odgovora na godine ugnjetavanja palestinskog naroda.
Izrael je ubio preko 63.500 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu koja se suočava s glađu.
Što se tiče Sirije, Erdogan je naglasio kontinuiranu podršku obnovi te zemlje uz očuvanje njenog teritorijalnog integriteta i političkog jedinstva, rekavši da takvi napori koriste cijeloj regiji.
Također je ponovio da će se Turkiye protiviti svakom pokušaju koji ugrožava sigurnost ili suverenitet Sirije.
Erdogan je zaključio izlažući širu viziju vanjske politike Turkiye, naglašavajući važnost dijaloga, diplomatije i saradnje zasnovane na poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih zemalja.
Istakao je važnost razvoja u oblasti energetike i povezanosti za globalnu stabilnost, ekonomski razvoj i održivi rast.