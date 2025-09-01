Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u ponedjeljak je izjavio da se nada jačanju saradnje sa Šangajskom organizacijom za saradnju (SCO), nazivajući je platformom koja predstavlja tradiciju pronalaženja zajedničkih rješenja za probleme.

Govoreći na 25. samitu Vijeća šefova država SCO-a u kineskom Tianjinu, Erdogan je opisao organizaciju kao ključnu za jačanje energetske sigurnosti i podsticanje strateških infrastrukturnih partnerstava.

Također je pozdravio nedavne korake ka trajnom miru i stabilnosti na Južnom Kavkazu i u Centralnoj Aziji.

Dvodnevni sastanak SCO-a, koji je počeo u nedjelju, je peti godišnji samit koji je Kina organizovala od osnivanja tog bloka 2001. godine.

Ranije se Erdogan sastao s ruskim kolegom Vladimirom Putinom na marginama samita.

Govoreći o globalnim sukobima, Erdogan je kritikovao kontinuirano izraelsko nasilje u Gazi.

"Nema objašnjenja zašto nije zaustavljeno 23-mjesečno zlostavljanje u Gazi, gdje bebe, djeca i stariji umiru od gladi" rekao je.