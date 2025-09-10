Izraelska vojska ubila je još osam Palestinaca i ranila mnoge druge u Pojasu Gaze u srijedu ujutro, izvijestili su lokalni mediji.
Prema državnoj novinskoj agenciji Wafa, pet osoba je ubijeno u izraelskim napadima dronova na šator u kojem su se nalazili raseljeni Palestinci u ulici al-Nasr u sjeverozapadnom dijelu grada Gaze.
Izraelski dronovi pogodili su još jedan šator u blizini baptističke bolnice Al-Ahli u gradu Gazi, što je rezultiralo smrću jednog civila i brojnim povredama.
Jedna osoba je izgubila život, a druge su povrijeđene nakon što su izraelski borbeni avioni gađali stambeni stan u izbjegličkom kampu Bureij u centralnom dijelu Pojasa Gaze.
Jedno palestinsko dijete je ubijeno, a mnogi drugi su povrijeđeni u izraelskom napadu dronom na šator u Deir al-Balahu.
Izrael je ubio više od 64.600 Palestinaca u brutalnoj ofanzivi u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je uništila enklavu i gurnula stanovništvo teritorije u glad.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.