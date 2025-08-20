U napadima izraelske vojske ubijeno je 30 civila, uključujući djecu, u Pojasu Gaze u srijedu ujutro, prema medicinskim izvorima.

Medicinski izvor rekao je Anadolu da je pet članova jedne porodice ubijeno u izraelskom napadu koji je ciljao šator u kojem su bili smješteni raseljeni Palestinci u izbjegličkom kampu Shati u zapadnom dijelu grada Gaze.

Četvero, uključujući djecu, ubijeno je u drugom napadu na šator u blizini Islamskog univerziteta u Gazi u istom gradu.

Izraelska vojska granatirala je kuću u južnom naselju Sabra, ubivši dvoje djece i ranivši druge.

Još četvero Palestinaca iz iste porodice izgubila su živote, a drugi su povrijeđeni nakon što je izraelska vojska pogodila zgradu u kojoj su bili smješteni raseljeni ljudi u naselju Zeitoun, u jugoistočnom dijelu grada Gaze. Napad je također izazvao požar u zgradi.

U centralnom Pojasu Gaze, osmero Palestinaca je ubijeno izraelskom vatrom u blizini mjesta za distribuciju pomoći u sjevernom izbjegličkom kampu Nuseirat, prema saopštenju bolnice Al-Awda.