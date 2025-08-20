RAT PROTIV GAZE
Djeca među 30 ubijenih u izraelskim napadima na tražioce pomoći, te domove i šatore Palestinaca
Izraelska vojska otvorila je vatru na civile koji su čekali pomoć u izbjegličkom kampu Nuseirat, ubivši osmero, kažu medicinari.
Izraelska vojska granatirala je kuću u južnom naselju Sabra, ubivši dvoje djece i ranivši druge. / AA
20 August 2025

U napadima izraelske vojske ubijeno je 30 civila, uključujući djecu, u Pojasu Gaze u srijedu ujutro, prema medicinskim izvorima.

Medicinski izvor rekao je Anadolu da je pet članova jedne porodice ubijeno u izraelskom napadu koji je ciljao šator u kojem su bili smješteni raseljeni Palestinci u izbjegličkom kampu Shati u zapadnom dijelu grada Gaze.

Četvero, uključujući djecu, ubijeno je u drugom napadu na šator u blizini Islamskog univerziteta u Gazi u istom gradu.

Izraelska vojska granatirala je kuću u južnom naselju Sabra, ubivši dvoje djece i ranivši druge.

Još četvero Palestinaca iz iste porodice izgubila su živote, a drugi su povrijeđeni nakon što je izraelska vojska pogodila zgradu u kojoj su bili smješteni raseljeni ljudi u naselju Zeitoun, u jugoistočnom dijelu grada Gaze. Napad je također izazvao požar u zgradi.

U centralnom Pojasu Gaze, osmero Palestinaca je ubijeno izraelskom vatrom u blizini mjesta za distribuciju pomoći u sjevernom izbjegličkom kampu Nuseirat, prema saopštenju bolnice Al-Awda.

Još pet osoba, uključujući dijete, je ubijeno, a drugi su povrijeđeni kada su izraelski ratni avioni gađali nekoliko kuća u izbjegličkom kampu.

Palestinka i njeno dvoje djece, ubijeni su u izraelskom napadu na njihovu kuću u izbjegličkom kampu u Khan Younisu.

Izraelski avioni su gađali šator u Al-Mawasiju, Khan Younis, ranivši 12 osoba.

Izrael je ubio više od 62.000 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud je izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.

