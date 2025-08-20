RAT PROTIV GAZE
Palestinski mladić spašen iz ruševina nakon izraelskog napada u Gazi
Izraelske snage nastavile zračne napade širom Pojasa Gaze.
Lokalni izvori navode da je izraelski ratni avion ciljao kuću porodice Darwish, ubivši i ranivši nekoliko osoba. / AA
20 August 2025

Izraelske snage i jutros su nastavile žestoke zračne napade šitom Pojasa Gaze, a najintenzivniji udari izvedeni su u izbjegličkom kampu Nuseirat.

Lokalni izvori navode da je izraelski ratni avion ciljao kuću porodice Darwish, ubivši i ranivši nekoliko osoba.

Palestinski timovi civilne zaštite i susjedi su uspjeli ispod ruševine izvući 23-godišnjeg Saju Talala Mohammada Hamada.

Izrael je od oktobra 2023. u Gazi ubio više od 62.000 Palestinaca. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.

