Izrael je dao konačno odobrenje za kontroverzni projekat naselja koji bi podijelio okupiranu Zapadnu obalu i izolovao okupirani Istočni Jerusalem.

Viši planerski odbor Civilne administracije, odjeljenja pri izraelskom Ministarstvu odbrane, odobrio je tzv. projekat E1, koji podrazumijeva izgradnju više od 3.400 domova za doseljenike između Jerusalema i naselja Ma’ale Adumim na okupiranoj Zapadnoj obali, javio je u srijedu portal The Times of Israel.

Cilj projekta je podijeliti Zapadnu obalu na dva dijela, odvajanjem sjevernih gradova Ramalaha i Nablusa od Betlehema i Hebrona na jugu, te izolovati Istočni Jerusalem.

Desničarski ministar finansija Bezalel Smotrich nazvao je ovu odluku „historijskom“.

„Ovo je značajan korak koji praktično briše iluziju o dvije države i učvršćuje jevrejski nadzor nad srcem Zemlje Izrael“, rekao je.

„Palestinska država se briše sa stola ne sloganima, nego djelima. Svako naselje, svaka stambena jedinica je još jedan ekser u lijes ove opasne ideje.“

Prema dnevniku Yedioth Ahronoth, Odbor za naselja Civilne administracije također je odobrio plan za izgradnju dodatnih 342 stambene jedinice u naselju Asahel, između istočnog i zapadnog dijela planine Hebron.

“Nokautirajući udarac” za rješenje o dvije države