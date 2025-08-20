Francuski predsjednik Emmanuel Macron u srijedu je upozorio da bi planirana izraelska vojna ofanziva na Gazu dovela do "prave katastrofe" i za Izraelce i za Palestince i da riskira uvlačenje cijele regije u "permanentni rat".

Macron je rekao da je razgovarao s jordanskim kraljem Abdullahom II i egipatskim predsjednikom Abdelom Fattahom al-Sisijem, naglašavajući da trojica lidera dijele uvjerenje da samo politički i humanitarni put može okončati sukob.

„Vjerujemo da samo sljedeći proces može okončati ovaj rat: uspostavljanje trajnog prekida vatre u Gazi, oslobađanje svih talaca, masovna dostava humanitarne pomoći narodu Gaze i razoružanje Hamasa, uz jačanje Palestinske uprave u Gazi“, rekao je Macron na društvenoj platformi kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Pozvao je na raspoređivanje međunarodne stabilizacijske misije za Gazu i pozvao na rad na političkom rješenju koje će odgovoriti na težnje i Palestinaca i Izraelaca.