Francuski predsjednik Emmanuel Macron u srijedu je upozorio da bi planirana izraelska vojna ofanziva na Gazu dovela do "prave katastrofe" i za Izraelce i za Palestince i da riskira uvlačenje cijele regije u "permanentni rat".
Macron je rekao da je razgovarao s jordanskim kraljem Abdullahom II i egipatskim predsjednikom Abdelom Fattahom al-Sisijem, naglašavajući da trojica lidera dijele uvjerenje da samo politički i humanitarni put može okončati sukob.
„Vjerujemo da samo sljedeći proces može okončati ovaj rat: uspostavljanje trajnog prekida vatre u Gazi, oslobađanje svih talaca, masovna dostava humanitarne pomoći narodu Gaze i razoružanje Hamasa, uz jačanje Palestinske uprave u Gazi“, rekao je Macron na društvenoj platformi kompanije X sa sjedištem u SAD-u.
Pozvao je na raspoređivanje međunarodne stabilizacijske misije za Gazu i pozvao na rad na političkom rješenju koje će odgovoriti na težnje i Palestinaca i Izraelaca.
Macron je također ponovio da će Francuska, zajedno sa Saudijskom Arabijom, kopredsjedavati konferencijom o rješenju o dvije države u septembru u New Yorku.
„Ovo je jedini kredibilan put za porodice talaca, za Izraelce i za Palestince“, podvukao je, dodavši: „Ne, ratu, da, miru i sigurnosti za sve.“