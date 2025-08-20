RAT PROTIV GAZE
Slovenska vojska dostavila pomoć stanovništvu Gaze
Ova akcija realizirana je u skladu s odlukom Vlade Republike Slovenije, kojom je odobreno do 879.490 eura za humanitarnu pomoć palestinskom civilnom stanovništvu Gaze.
Pošiljku pomoći u Jordanu je primio počasni konzul Republike Slovenije u Amanu, Ari Haider Isa Murat. / AA
20 August 2025

Slovenska vojska je početkom sedmice transportnim vojnim avionom Spartan C-27 dostavila prvi dio humanitarne pomoći za civilno stanovništvo Gaze. Pomoć u vidu hrane i deka prevezena je u Jordan, a dolazi iz materijalnih rezervi Ministarstva odbrane i Slovenske vojske.

Prvoj pošiljci trećeg kontingenta slovenske pomoći prisustvovao je i ministar odbrane Borut Sajovic, koji je izjavio da je od suštinskog značaja pomoći civilima u ratom pogođenom području Gaze.

"Hrana i deke su osnovne potrebe. Ljudi u porušenoj Gazi ne smiju biti gladni niti izloženi hladnoći. Ovo je prvi put da Slovenija vlastitim vojnim kapacitetima, kroz tri planirana leta do kraja augusta, šalje pomoć u Gazu", rekao je ministar.

Pošiljku pomoći u Jordanu je primio počasni konzul Republike Slovenije u Amanu, Ari Haider Isa Murat.

Humanitarna situacija u Gazi je izrazito teška, s akutnim nedostatkom vode, hrane, goriva i medicinske pomoći, dok se stanovništvo, posebno žene, djeca i ranjive grupe, suočava s teškim uslovima života.


