Najmanje 61.499 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu protiv Pojasa Gaze od oktobra 2023. godine, saopćilo je u ponedjeljak Ministarstvo zdravstva.

U saopćenju se navodi da su u posljednja 24 sata u bolnice dopremljena tijela 69 osoba, uključujući jedno izvučeno ispod ruševina, dok je 362 ljudi ranjeno. Time je ukupan broj povrijeđenih od početka rata porastao na 153.575.

„Mnoge žrtve i dalje su zatrpane ispod ruševina i na ulicama, jer timovi hitne pomoći i civilne zaštite ne mogu doći do njih“, navodi se u izjavi.

Ministarstvo je preciziralo da je 29 Palestinaca ubijeno, a 127 ranjeno u izraelskim napadima dok su pokušavali doći do humanitarne pomoći u posljednja 24 sata. Time je ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao na 1.807, dok je više od 13.021 povrijeđeno od 27. maja.