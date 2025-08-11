RAT PROTIV GAZE
Broj ubijenih u genocidnim napadima Izraela na Gazu dostigao 61.500
Još pet ljudi umrlo je od pothranjenosti u posljednja 24 sata, ukupno 222 smrti od gladi, među njima 101 dijete.
U saopćenju se navodi da su u posljednja 24 sata u bolnice dopremljena tijela 69 osoba, uključujući jedno izvučeno ispod ruševina. / AP
11 August 2025

Najmanje 61.499 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu protiv Pojasa Gaze od oktobra 2023. godine, saopćilo je u ponedjeljak Ministarstvo zdravstva.

U saopćenju se navodi da su u posljednja 24 sata u bolnice dopremljena tijela 69 osoba, uključujući jedno izvučeno ispod ruševina, dok je 362 ljudi ranjeno. Time je ukupan broj povrijeđenih od početka rata porastao na 153.575.

„Mnoge žrtve i dalje su zatrpane ispod ruševina i na ulicama, jer timovi hitne pomoći i civilne zaštite ne mogu doći do njih“, navodi se u izjavi.

Ministarstvo je preciziralo da je 29 Palestinaca ubijeno, a 127 ranjeno u izraelskim napadima dok su pokušavali doći do humanitarne pomoći u posljednja 24 sata. Time je ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao na 1.807, dok je više od 13.021 povrijeđeno od 27. maja.

Također je potvrđeno da je pet osoba, uključujući jedno dijete, umrlo u posljednja 24 sata od gladi i pothranjenosti. Ukupan broj umrlih od gladi sada iznosi 222, od čega 101 dijete, dok se humanitarna kriza u enklavi dodatno produbljuje.

Izraelska vojska obnovila je napade na Pojas Gaze 18. marta, od kada je ubijeno 9.989 ljudi i ranjeno 41.534, čime je prekinut prekid vatre i sporazum o razmjeni zarobljenika postignut u januaru.

Međunarodni krivični sud je u novembru prošle godine izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti počinjenih u Gazi.

Izrael se, također, suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.

