Najmanje 23 Palestinca, među njima 10 djece, poginulo je u novim izraelskim napadima koji su u ponedjeljak pogodili sjeverni i južni dio Pojasa Gaze, potvrdili su medicinski izvori za Anadolu.
Prema riječima ljekara, svih sedam članova jedne palestinske porodice ubijeno je kada su izraelski ratni avioni bombardovali kuću u Khan Younisu, na jugu Gaze.
Izraelske snage također su otvorile vatru na ljude koji su tražili humanitarnu pomoć u južnom Khan Younisu, pri čemu su ubijena dva Palestinca.
U centralnom dijelu Gaze, tijelo palestinskog djeteta prebačeno je u bolnicu Al-Awda, zajedno s četiri ranjena civila u istom izraelskom napadu, saopćila je uprava bolnice.
Tri civila iz iste porodice poginula su u izraelskom napadu na šator u kojem su bile smještene raseljene osobe u gradu Gazi, naveli su medicinski izvori.
Devet Palestinaca, od čega osmero djece, ubijeno je u izraelskom napadu na naselje Zeitoun na jugoistoku grada Gaze.
Svjedoci su ispričali da je izraelska vojska izvela intenzivno bombardovanje Zeitouna, pri čemu je uništeno više stambenih zgrada u ranim jutarnjim satima ponedjeljka. Eksplozije su odjekivale širom grada, dodali su.
Prema izvještaju dopisnika Anadolu, izraelska artiljerija i ratni avioni gađali su južne i istočne dijelove grada Gaze.
Palestinski novinar Mohammed Al-Khalidi preminuo je od povreda zadobijenih u noćnom izraelskom napadu, u kojem je poginulo još pet novinara u istom gradu, saopćio je Vladin medijski ured u Gazi.
Ovi napadi uslijedili su nekoliko dana nakon što je izraelski Sigurnosni kabinet odobrio plan premijera Benjamina Netanyahua za potpunu okupaciju grada Gaze, što je izazvalo oštre međunarodne reakcije vlada i organizacija za ljudska prava.
Izrael se suočava sa sve većom osudom zbog rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. ubijeno više od 61.400 ljudi.
Međunarodni krivični sud je prošlog novembra izdao naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi, dok se pred Međunarodnim sudom pravde vodi i proces protiv Izraela zbog optužbi za genocid.