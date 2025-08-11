Najmanje 23 Palestinca, među njima 10 djece, poginulo je u novim izraelskim napadima koji su u ponedjeljak pogodili sjeverni i južni dio Pojasa Gaze, potvrdili su medicinski izvori za Anadolu.

Prema riječima ljekara, svih sedam članova jedne palestinske porodice ubijeno je kada su izraelski ratni avioni bombardovali kuću u Khan Younisu, na jugu Gaze.

Izraelske snage također su otvorile vatru na ljude koji su tražili humanitarnu pomoć u južnom Khan Younisu, pri čemu su ubijena dva Palestinca.

U centralnom dijelu Gaze, tijelo palestinskog djeteta prebačeno je u bolnicu Al-Awda, zajedno s četiri ranjena civila u istom izraelskom napadu, saopćila je uprava bolnice.

Tri civila iz iste porodice poginula su u izraelskom napadu na šator u kojem su bile smještene raseljene osobe u gradu Gazi, naveli su medicinski izvori.

Devet Palestinaca, od čega osmero djece, ubijeno je u izraelskom napadu na naselje Zeitoun na jugoistoku grada Gaze.