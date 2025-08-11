Francuski predsjednik Emmanuel Macron u ponedjeljak je osudio izraelsku najavu proširenja vojnih operacija u gradu Gazi i kampovima Mawasi, nazvavši to "predviđenom katastrofom neviđene težine".

"Najava izraelskog kabineta o proširenju operacija u gradu Gazi i kampovima Mawasi te ponovna izraelska okupacija predstavljaju katastrofu neviđene težine i bezglavo jurenje u trajni rat", rekao je Macron za francusku TV mrežu BFMTV.

"Izraelski taoci i narod Gaze nastavit će biti prve žrtve ove strategije", dodao je.

Macron je ponovio svoj poziv na hitan i trajan prekid borbi.

"Moramo okončati ovaj rat odmah, trajnim prekidom vatre", poručio je.