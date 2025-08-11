Francuski predsjednik Emmanuel Macron u ponedjeljak je osudio izraelsku najavu proširenja vojnih operacija u gradu Gazi i kampovima Mawasi, nazvavši to "predviđenom katastrofom neviđene težine".
"Najava izraelskog kabineta o proširenju operacija u gradu Gazi i kampovima Mawasi te ponovna izraelska okupacija predstavljaju katastrofu neviđene težine i bezglavo jurenje u trajni rat", rekao je Macron za francusku TV mrežu BFMTV.
"Izraelski taoci i narod Gaze nastavit će biti prve žrtve ove strategije", dodao je.
Macron je ponovio svoj poziv na hitan i trajan prekid borbi.
"Moramo okončati ovaj rat odmah, trajnim prekidom vatre", poručio je.
Odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, Izrael vodi brutalnu vojnu ofanzivu na Gazu od oktobra 2023. godine, ubivši više od 61.000 Palestinaca, od kojih su gotovo polovina žene i djeca. Vojna kampanja razorila je enklavu koja se suočava s glađu.
Uprkos rastućoj međunarodnoj zabrinutosti zbog eskalacije etničkog čišćenja i genocida nad Palestincima, izraelski sigurnosni kabinet je u petak odobrio plan premijera Benjamina Netanyahua za proširenje vojnih operacija i potpunu okupaciju grada Gaze.
Međunarodni krivični sud (ICC) prošlog novembra izdao je naloge za hapšenje premijera Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Međunarodni sud pravde (ICJ) je u svojoj privremenoj presudi o Gazi prošle godine naveo da je "plauzibilno" da izraelske akcije mogu predstavljati genocid. Sud je izdao privremene mjere kojima se od izraelske vlade traži poštivanje međunarodnog prava i osiguravanje pomoći i usluga Palestincima pod opsadom u Gazi.