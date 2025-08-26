RAT PROTIV GAZE
Rusija pozvala Izrael da djeluje, pozivajući se na procjenu UN-a o "paklu" u Gazi
Moskva je ukazala na upozorenja čelnika UN-a o gladi i pozvala na hitan pristup humanitarnoj pomoći i akciju Vijeća sigurnosti.
Šef humanitarne pomoći UN-a Terry Fletcher naglasio je da se glad koristi kao ratno oružje, što se moglo izbjeći da pomoć nije bila blokirana. / AP
26 August 2025

Rusija je u utorak pozvala Izrael da hitno spriječi daljnje pogoršanje humanitarne situacije u Gazi, pozivajući se na alarmantna upozorenja visokih zvaničnika Ujedinjenih nacija o rekordnim nivoima gladi i neuhranjenosti djece u enklavi.

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres upozorio da su uslovi u Gazi kao "pakao" i podsjetio Izrael na njegove obaveze kao okupacione sile da obezbijedi hranu za stanovništvo.

Šef humanitarne pomoći UN-a Terry Fletcher naglasio je da se glad koristi kao ratno oružje, što se moglo izbjeći da pomoć nije bila blokirana.

Philippe Lazzarini, šef agencije UN-a za palestinske izbjeglice (UNRWA), rekao je novinarima u Ženevi da su stanovnici Gaze ostavljeni bez ikakve šanse za spas i upozorio da je situacija "na granici genocida".

Također je uporedio masovno raseljavanje Palestinaca s etničkim čišćenjem.

Do kraja septembra očekuje se da će se glad proširiti na provincije Khan Younis i Deir el-Balah, prijeteći životima 132.000 djece mlađe od pet godina, uključujući 41.000 koja pate od teške neuhranjenosti, brojka koja se udvostručila od maja.

"Alarmantne procjene situacije u Gazi koje su dali zvaničnici UN-a su šokantne", saopštilo je rusko Ministarstvo vanjskih poslova, pozivajući Izrael da zaustavi vatru, obnovi pristup humanitarnoj pomoći i osigura dostavu hrane i druge pomoći onima kojima je potrebna.

Ministarstvo je dodalo da se članice Vijeća sigurnosti UN-a pripremaju za još jedan pokušaj usvajanja nacrta rezolucije o humanitarnoj krizi u Gazi, a Moskva je izrazila nadu da će inicijativa biti usvojena.

Pojas Gaze suočava se sa žestokim izraelskim napadima i blokadom od oktobra 2023. godine, koji su ostavili veći dio infrastrukture enklave u ruševinama, a njeno stanovništvo u velikoj mjeri ovisno o pomoći, koja je, prema riječima međunarodnih agencija, ozbiljno ograničena.

