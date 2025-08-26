Rusija je u utorak pozvala Izrael da hitno spriječi daljnje pogoršanje humanitarne situacije u Gazi, pozivajući se na alarmantna upozorenja visokih zvaničnika Ujedinjenih nacija o rekordnim nivoima gladi i neuhranjenosti djece u enklavi.

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres upozorio da su uslovi u Gazi kao "pakao" i podsjetio Izrael na njegove obaveze kao okupacione sile da obezbijedi hranu za stanovništvo.

Šef humanitarne pomoći UN-a Terry Fletcher naglasio je da se glad koristi kao ratno oružje, što se moglo izbjeći da pomoć nije bila blokirana.

Philippe Lazzarini, šef agencije UN-a za palestinske izbjeglice (UNRWA), rekao je novinarima u Ženevi da su stanovnici Gaze ostavljeni bez ikakve šanse za spas i upozorio da je situacija "na granici genocida".

Također je uporedio masovno raseljavanje Palestinaca s etničkim čišćenjem.