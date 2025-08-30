SVIJET
2 minuta čitanja
Kaja Kallas: Nisam baš optimistična u vezi sa sporazumom o sankcijama Izraelu
Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku izražava sumnje u vezi sa sporazumom o sankcijama i osvrće se na humanitarnu situaciju u Gazi.
nisam baš optimističan i danas definitivno nećemo donositi odluke", rekla je Kallas. / AP
30 August 2025

Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za vanjsku politiku u subotu je izrazila skepticizam u vezi sa postizanjem sporazuma o sankcijama Izraelu,.

Uoči neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova EU u Kopenhagenu, glavnom gradu Danske, Kaja Kallas je novinarima rekla: "Pa, nisam baš optimistična, jer čak ni opcija koju predlažemo, koja je prilično blaga kada je u pitanju njihovo učešće u programu Horizon, čak ni tamo nemamo kvalifikovanu većinu zajedno."

Neke države članice, poput Irske, pozivaju EU da djeluje odmah i preduzme "hitne i konkretne mjere" kao odgovor na genocidne akcije Izraela koje su "u suprotnosti sa njegovim obavezama u vezi sa ljudskim pravima prema Sporazumu o pridruživanju EU-Izrael".

"Naravno, razgovarat ćemo, postoji mnogo prijedloga kako bi se zemlje koje nisu pružile podršku mogle pridružiti. Ali ovo je, nisam baš optimističan i danas definitivno nećemo donositi odluke", rekla je Kallas.

Osvrnula se na humanitarnu situaciju u Gazi.

"O situaciji u Gazi će se danas raspravljati. I šta više možemo učiniti kao EU, dali smo neke prijedloge. Nažalost, nismo krenuli dalje po tom pitanju. Situacija se nije mnogo poboljšala. Dakle, ovo je i dalje vrlo problematično. A vijesti koje dolaze iz Gaze nisu baš ohrabrujuće kada je u pitanju nova ratna zona, ili borbena zona ili ideje koje odatle dolaze", naglasila je Kallas.

Ministri vanjskih poslova država članica EU okupljaju se u Kopenhagenu, Danska, na neformalnom sastanku kako bi razgovarali o međunarodnim pitanjima.

Na dnevnom redu je vojna podrška Ukrajini, potencijalne sankcije Rusiji, korištenje zamrznute ruske imovine za doprinos obnovi Ukrajine, kao i rasprave o nedavnim događajima na Bliskom istoku i u Gazi.

