Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za vanjsku politiku u subotu je izrazila skepticizam u vezi sa postizanjem sporazuma o sankcijama Izraelu,.

Uoči neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova EU u Kopenhagenu, glavnom gradu Danske, Kaja Kallas je novinarima rekla: "Pa, nisam baš optimistična, jer čak ni opcija koju predlažemo, koja je prilično blaga kada je u pitanju njihovo učešće u programu Horizon, čak ni tamo nemamo kvalifikovanu većinu zajedno."

Neke države članice, poput Irske, pozivaju EU da djeluje odmah i preduzme "hitne i konkretne mjere" kao odgovor na genocidne akcije Izraela koje su "u suprotnosti sa njegovim obavezama u vezi sa ljudskim pravima prema Sporazumu o pridruživanju EU-Izrael".

"Naravno, razgovarat ćemo, postoji mnogo prijedloga kako bi se zemlje koje nisu pružile podršku mogle pridružiti. Ali ovo je, nisam baš optimističan i danas definitivno nećemo donositi odluke", rekla je Kallas.