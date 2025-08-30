Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za vanjsku politiku u subotu je izrazila skepticizam u vezi sa postizanjem sporazuma o sankcijama Izraelu,.
Uoči neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova EU u Kopenhagenu, glavnom gradu Danske, Kaja Kallas je novinarima rekla: "Pa, nisam baš optimistična, jer čak ni opcija koju predlažemo, koja je prilično blaga kada je u pitanju njihovo učešće u programu Horizon, čak ni tamo nemamo kvalifikovanu većinu zajedno."
Neke države članice, poput Irske, pozivaju EU da djeluje odmah i preduzme "hitne i konkretne mjere" kao odgovor na genocidne akcije Izraela koje su "u suprotnosti sa njegovim obavezama u vezi sa ljudskim pravima prema Sporazumu o pridruživanju EU-Izrael".
"Naravno, razgovarat ćemo, postoji mnogo prijedloga kako bi se zemlje koje nisu pružile podršku mogle pridružiti. Ali ovo je, nisam baš optimističan i danas definitivno nećemo donositi odluke", rekla je Kallas.
Osvrnula se na humanitarnu situaciju u Gazi.
"O situaciji u Gazi će se danas raspravljati. I šta više možemo učiniti kao EU, dali smo neke prijedloge. Nažalost, nismo krenuli dalje po tom pitanju. Situacija se nije mnogo poboljšala. Dakle, ovo je i dalje vrlo problematično. A vijesti koje dolaze iz Gaze nisu baš ohrabrujuće kada je u pitanju nova ratna zona, ili borbena zona ili ideje koje odatle dolaze", naglasila je Kallas.
Ministri vanjskih poslova država članica EU okupljaju se u Kopenhagenu, Danska, na neformalnom sastanku kako bi razgovarali o međunarodnim pitanjima.
Na dnevnom redu je vojna podrška Ukrajini, potencijalne sankcije Rusiji, korištenje zamrznute ruske imovine za doprinos obnovi Ukrajine, kao i rasprave o nedavnim događajima na Bliskom istoku i u Gazi.