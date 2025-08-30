Zbog izraelske politike izgladnjivanja u subotu je u Dječjoj bolnici Al-Rantisi u gradu Gazi preminulo još jedno novorođenče - Rania Ghabn.
Ljekari su rekli da je beba patila od teške neuhranjenosti uzrokovane izraelskom blokadom kojom se sprečava ulazak hrane i lijekova u Gazu dok traje genocid nad stanovnicima palestinske enklave.
Velike zalihe pomoći su zaglavljene na egipatskoj strani prelaza Rafah, blokiranog od strane Izraela.
Palestinsko Ministarstvo zdravstva objavilo je u subotu da su do sada 332 osobe umrlo od gladi, uključujući 124 djece.
Prema podacima vladine medijske kancelarije Gaze, samo 14 posto pomoći potrebne za zadovoljavanje potreba stanovništva ulazi u Pojas, a veći dio zaplijene bande pod izraelskom zaštitom.
Od 2. marta, Izrael je zatvorio sve prelaze u Gazi za humanitarne pošiljke, pogoršavajući glad koju je UN već potvrdio.
Dana 22. augusta, Integrisana klasifikacija faza sigurnosti hrane UN-a saopćila je da više od pola miliona ljudi u Gazi sada gladuje i upozorila da bi se ona mogla proširiti na Deir al-Balah i Khan Younis u narednim sedmicama.
Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 63.370 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je opustošila enklavu, koja se suočava s glađu.
U novembru 2024, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.