Zbog izraelske politike izgladnjivanja u subotu je u Dječjoj bolnici Al-Rantisi u gradu Gazi preminulo još jedno novorođenče - Rania Ghabn.

Ljekari su rekli da je beba patila od teške neuhranjenosti uzrokovane izraelskom blokadom kojom se sprečava ulazak hrane i lijekova u Gazu dok traje genocid nad stanovnicima palestinske enklave.

Velike zalihe pomoći su zaglavljene na egipatskoj strani prelaza Rafah, blokiranog od strane Izraela.

Palestinsko Ministarstvo zdravstva objavilo je u subotu da su do sada 332 osobe umrlo od gladi, uključujući 124 djece.

Prema podacima vladine medijske kancelarije Gaze, samo 14 posto pomoći potrebne za zadovoljavanje potreba stanovništva ulazi u Pojas, a veći dio zaplijene bande pod izraelskom zaštitom.

Od 2. marta, Izrael je zatvorio sve prelaze u Gazi za humanitarne pošiljke, pogoršavajući glad koju je UN već potvrdio.