RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
Zbog izraelske politike izgladnjivanja preminulo još jedno novorođenče u Gazi
Beba Rania Ghabn preminula je od neuhranjenosti dok blokada produbljuje humanitarnu krizu u palestinskoj enklavi
Palestinsko Ministarstvo zdravstva objavilo je u subotu da su do sada 332 osobe umrlo od gladi, uključujući 124 djece. / AA
30 August 2025

Zbog izraelske politike izgladnjivanja u subotu je u Dječjoj bolnici Al-Rantisi u gradu Gazi preminulo još jedno novorođenče - Rania Ghabn.

Ljekari su rekli da je beba patila od teške neuhranjenosti uzrokovane izraelskom blokadom kojom se sprečava ulazak hrane i lijekova u Gazu dok traje genocid nad stanovnicima palestinske enklave.

Velike zalihe pomoći su zaglavljene na egipatskoj strani prelaza Rafah, blokiranog od strane Izraela.

Palestinsko Ministarstvo zdravstva objavilo je u subotu da su do sada 332 osobe umrlo od gladi, uključujući 124 djece.

Prema podacima vladine medijske kancelarije Gaze, samo 14 posto pomoći potrebne za zadovoljavanje potreba stanovništva ulazi u Pojas, a veći dio zaplijene bande pod izraelskom zaštitom.

Od 2. marta, Izrael je zatvorio sve prelaze u Gazi za humanitarne pošiljke, pogoršavajući glad koju je UN već potvrdio.

Preporučeno

Dana 22. augusta, Integrisana klasifikacija faza sigurnosti hrane UN-a saopćila je da više od pola miliona ljudi u Gazi sada gladuje i upozorila da bi se ona mogla proširiti na Deir al-Balah i Khan Younis u narednim sedmicama.

Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 63.370 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je opustošila enklavu, koja se suočava s glađu.

U novembru 2024, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.


