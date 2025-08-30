RAT PROTIV GAZE
Broj ubijenih u Gazi približava se 63.400, još 10 Palestinaca umrlo od gladi
Među žrtvama gladi u Gazi od oktobra 2023. nalazi se 124 djece
Od 2. marta, izraelske vlasti su potpuno zatvorile sve granične prelaze u Gazi, gurajući 2,4 miliona stanovnika teritorije u glad. / AP
30 August 2025

Najmanje 63.371 Palestinac ubijen je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023, dok je još 10 ljudi umrlo od gladi u enklavi, saopštilo je u subotu Ministarstvo zdravstva.

Posljednji smrtni slučajevi povećali su broj poginulih u glađu od oktobra 2023. na 332 osobe, uključujući 124 djece.

U saopštenju Ministarstva navodi se da je 66 tijela dovedeno u bolnice u posljednja 24 sata, dok je 345 osoba povrijeđeno, čime je broj povrijeđenih u izraelskom napadu porastao na 159.835.

„Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na putevima jer spasioci ne mogu da dođu do njih“, dodaje se.

Ministarstvo je također napomenulo da je 15 Palestinaca ubijeno, a više od 206 drugih povrijeđeno od vatre izraelske vojske dok su pokušavali da dobiju humanitarnu pomoć u posljednja 24 sata, čime je ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao na 2.218, a više od 16.434 je ranjeno od 27. maja.

Od 2. marta, izraelske vlasti su potpuno zatvorile sve granične prelaze u Gazi, gurajući 2,4 miliona stanovnika teritorije u glad.

Procjena sigurnosti hrane koju podržava UN već je potvrdila glad u sjevernoj Gazi i očekuje da će se ona proširiti dalje na jug do kraja septembra.

Izraelska vojska je nastavila napade na Pojas Gaze 18. marta i od tada je ubila 11.240 ljudi i ranila 47.794 drugih, rušeći sporazum o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika koji je stupio na snagu u januaru.

U novembru 2024, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.

