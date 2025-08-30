Francuska je kritikovala odluku SAD-a da ukine vize palestinskim zvaničnicima uoči godišnjeg sastanka Generalne skupštine UN-a na visokom nivou sljedećeg mjeseca.

„Generalna skupština UN-a ne može biti podvrgnuta nikakvim ograničenjima pristupa“, rekao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot novinarima uoči neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova EU-a u Kopenhagenu, Danska.

Naglasio je neutralnost sjedišta UN-a i pozvao na humanitarnu pomoć u Gazi, pozivajući izraelske vlasti da otvore ulazne tačke i zaustave plan proširenja naselja E1.

O sukobu između Rusije i Ukrajine, Barrot je naglasio potrebu za mirovnim pregovorima uz sigurnosne garancije.

Upozorio je da će, ako ruski predsjednik Vladimir Putin odbije da se sastane sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, biti neophodne sankcije.