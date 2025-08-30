SVIJET
1 minuta čitanja
Francuska kritikovala potez SAD-a da ukine vize palestinskim zvaničnicima za UN
Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot kritikovao ukidanje viza SAD-a, poziva na mir i humanitarnu pomoć u Gazi.
Francuska kritikovala potez SAD-a da ukine vize palestinskim zvaničnicima za UN
„Generalna skupština UN-a ne može biti podvrgnuta nikakvim ograničenjima pristupa“, rekao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot / AP
30 August 2025

Francuska je kritikovala odluku SAD-a da ukine vize palestinskim zvaničnicima uoči godišnjeg sastanka Generalne skupštine UN-a na visokom nivou sljedećeg mjeseca.

„Generalna skupština UN-a ne može biti podvrgnuta nikakvim ograničenjima pristupa“, rekao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot novinarima uoči neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova EU-a u Kopenhagenu, Danska.

Naglasio je neutralnost sjedišta UN-a i pozvao na humanitarnu pomoć u Gazi, pozivajući izraelske vlasti da otvore ulazne tačke i zaustave plan proširenja naselja E1.

O sukobu između Rusije i Ukrajine, Barrot je naglasio potrebu za mirovnim pregovorima uz sigurnosne garancije.

Upozorio je da će, ako ruski predsjednik Vladimir Putin odbije da se sastane sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, biti neophodne sankcije.

Preporučeno

„Evropske sankcije će, naravno, biti u središtu naših razgovora ovdje u Kopenhagenu jutros. Predstavit ću prijedloge“, rekao je.

Barrot se također obratio Iranu, napominjući da su zemlje E3 – Velika Britanija, Francuska i Njemačka – aktivirale mehanizam UN-a „snapback“, koji bi mogao ponovo uvesti sankcije Teheranu.

Dodao je da bi mjere mogle biti odgođene ako Iran ispuni međunarodne zahtjeve, uz održavanje otvorenih diplomatskih kanala.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us