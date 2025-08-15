Uoči sastanka s ruskim kolegom Vladimirom Putinom na Aljasci, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će o svim mogućim teritorijalnim razmjenama između Ukrajine i Rusije odlučivati Kijev.

“O njima će se razgovarati, ali moram pustiti Ukrajinu da donese tu odluku. I mislim da će donijeti ispravnu odluku, ali nisam ovdje da pregovaram za Ukrajinu. Dovest ću ih za pregovarački stol“, rekao je Trump kada su ga u avionu Air Force One na putu za Aljasku pitali da li su teritorijalne razmjene na stolu.

Na pitanje da li su moguće sigurnosne garancije za Ukrajinu, Trump je rekao da jesu, zajedno s Evropom i drugim zemljama, ali ne i “u obliku NATO-a“, rekavši da se takvo članstvo za Ukrajinu neće dogoditi.

Također je upozorio da bi se Putin mogao suočiti s ekonomski teškim posljedicama ako ne pokaže interes za okončanje rata u Ukrajini.