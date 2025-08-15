SVIJET
Trump rekao da će prepustiti Ukrajini da odluči o bilo kakvoj teritorijalnoj razmjeni s Rusijom
Nisam ovdje da pregovaram za Ukrajinu. Namjeravam ih dovesti za pregovarački stol, rekao je Trump na putu za Aljasku, na sastanak s ruskim predsjednikom Putinom.
Također je upozorio da bi se Putin mogao suočiti s ekonomski teškim posljedicama ako ne pokaže interes za okončanje rata u Ukrajini. / Reuters
Uoči sastanka s ruskim kolegom Vladimirom Putinom na Aljasci, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će o svim mogućim teritorijalnim razmjenama između Ukrajine i Rusije odlučivati Kijev.

“O njima će se razgovarati, ali moram pustiti Ukrajinu da donese tu odluku. I mislim da će donijeti ispravnu odluku, ali nisam ovdje da pregovaram za Ukrajinu. Dovest ću ih za pregovarački stol“, rekao je Trump kada su ga u avionu Air Force One na putu za Aljasku pitali da li su teritorijalne razmjene na stolu.

Na pitanje da li su moguće sigurnosne garancije za Ukrajinu, Trump je rekao da jesu, zajedno s Evropom i drugim zemljama, ali ne i “u obliku NATO-a“, rekavši da se takvo članstvo za Ukrajinu neće dogoditi.

Također je upozorio da bi se Putin mogao suočiti s ekonomski teškim posljedicama ako ne pokaže interes za okončanje rata u Ukrajini.

“Primjećujem da dovodi mnogo poslovnih ljudi iz Rusije. I to je dobro. Sviđa mi se to, jer žele poslovati, ali ne posluju dok ne riješimo rat“, rekao je.

Prije sastanka, Trump je na američkoj društvenoj mreži Truth Social objavio poruku “Visoki ulozi“.

Sastanak dvojice lidera planiran je za 11:30 sati po lokalnom vremenu (19:30 GMT) u Anchorageu, najvećem gradu u američkoj saveznoj državi Aljasci, što će biti prvi razgovori između aktualnih američkih i ruskih predsjednika od početka rata između Rusije i Ukrajine u februaru 2022. godine.

U pratnji Trumpa je nekoliko visokih američkih zvaničnika, uključujući državnog sekretara Marca Rubia, ministra finansija Scotta Bessenta, ministra trgovine Howarda Lutnicka i specijalnog izaslanika Stevea Witkoffa.

