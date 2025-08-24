Istaknuti palestinski glasovi i stručnjaci za ljudska prava razgovarali su u subotu o naporima za mobilizaciju vojne intervencije kako bi se zaustavio izraelski rat protiv Palestinaca, upozoravajući da su pravni i diplomatski putevi propali.
Interaktivnu online radionicu organizirala je grupa "Zaštitimo Palestinu", koja je istraživala kako mobilizirati i uspostaviti koaliciju država spremnih za provođenje takve intervencije.
Izrael širi ilegalna naselja na Zapadnoj obali, koju je okupirao 1967. godine, i nastavlja bombardirati i uništavati Pojas Gaze, gdje je od oktobra 2023. ubio više od 62.600 ljudi.
Uprkos međunarodnom zahtjevu za prekidom vatre, Izrael nastavlja sa svojim napadima u Gazi.
Grupa tvrdi da je sada hitno potrebna međunarodna vojna snaga za zaštitu civila.
Genocid jedinstven u svjetskoj historiji
Mazin Butros Qumsiye, palestinski naučnik na Univerzitetu Betlehem, opisao je napad u Gazi kao genocid jedinstven u svjetskoj historiji na mnogo načina.
Za razliku od ranijih zločina, tvrdi on, ovaj u Gazi je vođen od strane više država, a ne samo jedne.
"Ovaj genocid nije počinio samo jedan akter. U slučaju Belgije u Kongu, u osnovi je to bio jedan akter, kralj Leopold i njegova vlada. U ovom slučaju, mnogi akteri, mnoge zapadne vlade, su punopravni partneri cionističkog režima u provođenju ovog genocida", rekao je.
Qumsiyeh je rekao da ovaj put počinitelji ne kriju svoje zločine.
"Počinitelji se, u ovom slučaju, zapravo hvale time i vrlo su ponosni na to te su javno rekli šta žele učiniti. Na primjer, uskraćivanjem hrane, vode i lijekova", dodao je.
Upozorio je da današnje tehnologije masovnog ubijanja mogu krizu pretvoriti u globalnu katastrofu.
"Ovaj genocid bi mogao okončati civilizaciju", upozorio je.
Ukazao je na ono što je nazvao "Guinnessovom knjigom rekorda, rekordom laži, smrću istine", obilježenom ubistvom stotina novinara u Gazi.
Izraelski režim neće okončati genocid svojom voljom
Craig Gerard Mokhiber, bivši službenik UN-a za ljudska prava, jasno je stavio do znanja da Izrael neće stati sam od sebe.
"Izraelski režim neće okončati genocid u Palestini svojom voljom. Režim, većina njegovog naroda, njegovi posrednici, lobiji i sponzori na Zapadu u potpunosti su posvećeni genocidu i uništenju i brisanju svakog ostatka Palestine, od rijeke do mora", rekao je.
Za Mokhibera, samo koordinirani otpor može uspjeti.
"Genocid i aparthejd će se okončati samo otporom protiv izraelskog režima, postojanošću palestinskog naroda, solidarnošću ostatka svijeta i izolacijom, slabljenjem, porazom i demontiranjem izraelskog režima, kao što je to bio slučaj u Južnoj Africi za vrijeme aparthejda", rekao je.
S obzirom na to da je u Gazi proglašena glad, a Izrael proširuje svoje vojno prisustvo i spreman je izazvati širi rat s Iranom, rekao je je da se rok približava: "17, 18. septembar. označit će kraj jednogodišnjeg roka koji je postavila Generalna skupština UN-a."
"To znači da je vrijeme za djelovanje sada. To se može učiniti, i moramo barem pokušati", rekao je.
Generalna skupština UN-a usvojila je rezoluciju prošlog septembra, zahtijevajući da se Izrael u potpunosti povuče iz palestinskih područja u roku od godinu dana.
Rezolucija je pozdravila presudu Međunarodnog suda pravde iz jula prošle godine u kojoj se navodi da je izraelska kontrola nad palestinskim teritorijama i naseljima nezakonita i da je treba povući.
Nedjelovanje je saučesništvo
Palestinsko-američka autorica Susan Abulhawa dala je psihološku analizu izraelske strategije. Rekla je da izraelski diskurs dugo žali što bivši premijer Ben Gurion nije završio posao i da lideri koriste jednokratnu priliku da ukradu zemlju koja dolazi s ogromnim resursom prirodnog plina vrijednim trilione dolara, i da istovremeno unište autohtono palestinsko stanovništvo.
"Računaju na sve vas, na sve nas, da ostanemo paralizirani, da se spotičemo u ovom teatru riječi i predstava zabrinutosti", poručila je.
Svaki mirni i legalni napor, rekla je, već je sabotiran.
"Neaktivnost nije neutralnost, nije diplomatija, nije samoodržanje. To je saučesništvo. To je predaja vaše vlastite moći i vaše same humanosti prolaznoj političkoj svrsishodnosti", rekla je.
Gaza je proba budućnosti
Citirajući kolumbijskog predsjednika Gustava Petra, upozorila je da je Gaza proba budućnosti, pregled kako će moćne nacije odgovoriti na izazove manje moćnih, posebno na globalnom jugu.
Uporedila je izraelske taktike s "naučenom bespomoćnošću" i "principom kuhajuće žabe", u kojem postepena eskalacija uslovljava svijet da prihvati zločine.
"Izraelska okupacija Palestine je 75-godišnje sporo ključanje", rekla je.
Za Zaštitu Palestine, radionica je imala za cilj ne samo da dijagnosticira krizu već i da zacrta put naprijed.
Centralno pitanje bilo je kako izgraditi koaliciju voljnih država spremnih da vojno djeluju kako bi zaustavile ono što Qumsiyeh naziva "genocidom koji je jedinstven u svjetskoj historiji".
Ono što ujedinjuje ove glasove naučnika, advokata i autora, jeste zahtjev za hitnošću.
"Vrijeme je za djelovanje. Ovo se može učiniti i moramo barem pokušati", rekao je Mokhiber.