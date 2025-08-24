Istaknuti palestinski glasovi i stručnjaci za ljudska prava razgovarali su u subotu o naporima za mobilizaciju vojne intervencije kako bi se zaustavio izraelski rat protiv Palestinaca, upozoravajući da su pravni i diplomatski putevi propali.

Interaktivnu online radionicu organizirala je grupa "Zaštitimo Palestinu", koja je istraživala kako mobilizirati i uspostaviti koaliciju država spremnih za provođenje takve intervencije.

Izrael širi ilegalna naselja na Zapadnoj obali, koju je okupirao 1967. godine, i nastavlja bombardirati i uništavati Pojas Gaze, gdje je od oktobra 2023. ubio više od 62.600 ljudi.

Uprkos međunarodnom zahtjevu za prekidom vatre, Izrael nastavlja sa svojim napadima u Gazi.

Grupa tvrdi da je sada hitno potrebna međunarodna vojna snaga za zaštitu civila.

Genocid jedinstven u svjetskoj historiji

Mazin Butros Qumsiye, palestinski naučnik na Univerzitetu Betlehem, opisao je napad u Gazi kao genocid jedinstven u svjetskoj historiji na mnogo načina.

Za razliku od ranijih zločina, tvrdi on, ovaj u Gazi je vođen od strane više država, a ne samo jedne.

"Ovaj genocid nije počinio samo jedan akter. U slučaju Belgije u Kongu, u osnovi je to bio jedan akter, kralj Leopold i njegova vlada. U ovom slučaju, mnogi akteri, mnoge zapadne vlade, su punopravni partneri cionističkog režima u provođenju ovog genocida", rekao je.

Qumsiyeh je rekao da ovaj put počinitelji ne kriju svoje zločine.

"Počinitelji se, u ovom slučaju, zapravo hvale time i vrlo su ponosni na to te su javno rekli šta žele učiniti. Na primjer, uskraćivanjem hrane, vode i lijekova", dodao je.

Upozorio je da današnje tehnologije masovnog ubijanja mogu krizu pretvoriti u globalnu katastrofu.

"Ovaj genocid bi mogao okončati civilizaciju", upozorio je.

Ukazao je na ono što je nazvao "Guinnessovom knjigom rekorda, rekordom laži, smrću istine", obilježenom ubistvom stotina novinara u Gazi.

Izraelski režim neće okončati genocid svojom voljom

Craig Gerard Mokhiber, bivši službenik UN-a za ljudska prava, jasno je stavio do znanja da Izrael neće stati sam od sebe.

"Izraelski režim neće okončati genocid u Palestini svojom voljom. Režim, većina njegovog naroda, njegovi posrednici, lobiji i sponzori na Zapadu u potpunosti su posvećeni genocidu i uništenju i brisanju svakog ostatka Palestine, od rijeke do mora", rekao je.

Za Mokhibera, samo koordinirani otpor može uspjeti.