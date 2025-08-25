Najmanje 17 Palestinaca ubijeno je, a nekoliko drugih ranjeno u novom talasu napada širom Pojasa Gaze u nedjelju, rekli su medicinari.

Medicinski izvor naveo je da su tri osobe ubijene u izraelskom artiljerijskom granatiranju gradova Jabalia i Jabalia al-Nazla na sjeveru Gaze.

U gradu Gazi jedna žena je ubijena kada su izraelske snage pogodile školu u četvrti Zeitoun, dok su izraelski ratni avioni izveli zračni napad u blizini džamije Al-Shafi’i u istom području.

Izraelska vojska također je granatirala civilno okupljanje u četvrti Sabra u gradu Gazi, pri čemu je poginulo šest osoba, naveli su medicinari.

Još četiri osobe su ubijene, a nekoliko drugih ranjeno kada su izraelske snage napale masu koja je čekala humanitarnu pomoć u blizini koridora Netzarim u centralnoj Gazi, rekao je medicinski izvor.

Jedan Palestinac je također ubijen, a nekoliko ljudi ranjeno dok su čekali pomoć u blizini centra za distribuciju sjeverno od Rafaha na jugu Gaze.

Dvoje djece je ubijeno u zračnom napadu na šator u kojem su bile smještene raseljene porodice zapadno od Khan Younisa na jugu Gaze.