Najmanje 17 Palestinaca ubijeno je, a nekoliko drugih ranjeno u novom talasu napada širom Pojasa Gaze u nedjelju, rekli su medicinari.
Medicinski izvor naveo je da su tri osobe ubijene u izraelskom artiljerijskom granatiranju gradova Jabalia i Jabalia al-Nazla na sjeveru Gaze.
U gradu Gazi jedna žena je ubijena kada su izraelske snage pogodile školu u četvrti Zeitoun, dok su izraelski ratni avioni izveli zračni napad u blizini džamije Al-Shafi’i u istom području.
Izraelska vojska također je granatirala civilno okupljanje u četvrti Sabra u gradu Gazi, pri čemu je poginulo šest osoba, naveli su medicinari.
Još četiri osobe su ubijene, a nekoliko drugih ranjeno kada su izraelske snage napale masu koja je čekala humanitarnu pomoć u blizini koridora Netzarim u centralnoj Gazi, rekao je medicinski izvor.
Jedan Palestinac je također ubijen, a nekoliko ljudi ranjeno dok su čekali pomoć u blizini centra za distribuciju sjeverno od Rafaha na jugu Gaze.
Dvoje djece je ubijeno u zračnom napadu na šator u kojem su bile smještene raseljene porodice zapadno od Khan Younisa na jugu Gaze.
U međuvremenu, izraelska vojska srušila je nekoliko stambenih zgrada u Jabaliji te u četvrtima Zeitoun i Shejaiya na sjeveru Gaze.
Novi napadi uslijedili su dok izraelska vojska planira okupirati grad Gazu kao dio šire strategije ponovne okupacije cijelog Pojasa Gaze.
U petak je UN-ov Integrated Food Security Phase Classification (IPC) potvrdio da je glad zavladala u sjevernoj Gazi i da se očekuje njeno širenje dalje na jug do kraja septembra.
Od 2. marta Izrael je zatvorio sve prijelaze u Gazu, blokirajući humanitarnu pomoć uprkos kamionima pomoći koji stoje na granici. Dozvoljene su samo izuzetno ograničene količine, nedovoljne da zadovolje minimalne potrebe populacije od 2,4 miliona ljudi.
Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 62.600 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja razorila je enklavu, koja se suočava s glađu.
Međunarodni krivični sud je prošlog novembra izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s procesom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.