Osmodnevna konferencija o Gazi nastavljena je u nedjelju cjelodnevnim radionicama na Ostrvu demokratije i slobode u Istanbulu, gdje su učesnici istraživali dužnosti različitih sektora u odgovoru na genocid koji se nastavlja u Gazi.

Delegati, podijeljeni u grupe naučnika, državnih predstavnika, poslovnih lidera, medijskih stručnjaka i političkih ličnosti, raspravljali su o praktičnim koracima za pomoć Palestincima i jačanje jedinstva širom muslimanskog svijeta.

Jutarnje sesije su ispitivale odgovornosti islamskih naučnika i vlada, dok su se kasnije diskusije fokusirale na ulogu biznisa u projektima obnove i obaveze medija u podizanju globalne svijesti.

Posvećeni popodnevni program bavio se političkim dimenzijama sukoba i strategijama za promociju muslimanskog jedinstva, oslanjajući se na kur'ansku naredbu da se "svi zajedno čvrsto držite Allahovog užeta i ne razjedinjujte se" (Kur'an 3:103).

Dan je završen izradom izvještaja sa radionica, konferencijom za novinare i općom sjednicom na kojoj su evaluirani rezultati.

Gaza pod tri vrste rata

Na konferenciji za novinare, IUMS je saopštio da se Gaza suočava ne samo s vojnom agresijom, već i s izazovom jedinstvu čovječanstva i vrijednostima pravde, slobode i dostojanstva.

U zajedničkom saopštenju enklava je opisana kao poprište tri vrste ratova, ubistva i brutalnog uništenja, gladovanja i opsade nevinih ljudi, te ponižavanja kroz šutnju arapskog, islamskog i globalnog svijeta.

Nazivajući ovaj trenutak pravim testom za muslimanski svijet, naučnici su upozorili da pitanje Gaze i Jerusalema nije samo pitanje vjere i časti za svakog muslimana, već je to univerzalna dužnost čovječanstva za svaku slobodnu osobu.

Učenjaci su također podsjetili muslimanske vlade na njihovu dužnost.

"Šutnja je izdaja, izdaja je ljutnja, a ljutnja je uskrsnuće", poručili su.

"Ovi učenjaci i donosioci odluka odlučni su da imaju ulogu u zaustavljanju ove okrutnosti. Odlučni su da se mole, odlučni su da preduzmu akciju, ako Bog da, kako bi se postigla pobjeda i okrutnost zaustavila", dodali su.

Turkiye podržava na svaki način

U razgovoru za Anadolu na marginama konferencije, Eymen Zeydan, šef ogranka za Turkiye Međunarodnog jerusalemskog instituta, rekao je da je uloga Turkiye ključna u mobilizaciji međunarodne podrške i za Jerusalem i za Gazu.

"Turkiye je posvećena podršci Palestini i Jerusalemu na svaki način", rekao je.

O situaciji u Jerusalemu, Zeydan je opisao hitnu prijetnju džamiji al-Aksa.