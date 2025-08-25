Osmodnevna konferencija o Gazi nastavljena je u nedjelju cjelodnevnim radionicama na Ostrvu demokratije i slobode u Istanbulu, gdje su učesnici istraživali dužnosti različitih sektora u odgovoru na genocid koji se nastavlja u Gazi.
Delegati, podijeljeni u grupe naučnika, državnih predstavnika, poslovnih lidera, medijskih stručnjaka i političkih ličnosti, raspravljali su o praktičnim koracima za pomoć Palestincima i jačanje jedinstva širom muslimanskog svijeta.
Jutarnje sesije su ispitivale odgovornosti islamskih naučnika i vlada, dok su se kasnije diskusije fokusirale na ulogu biznisa u projektima obnove i obaveze medija u podizanju globalne svijesti.
Posvećeni popodnevni program bavio se političkim dimenzijama sukoba i strategijama za promociju muslimanskog jedinstva, oslanjajući se na kur'ansku naredbu da se "svi zajedno čvrsto držite Allahovog užeta i ne razjedinjujte se" (Kur'an 3:103).
Dan je završen izradom izvještaja sa radionica, konferencijom za novinare i općom sjednicom na kojoj su evaluirani rezultati.
Gaza pod tri vrste rata
Na konferenciji za novinare, IUMS je saopštio da se Gaza suočava ne samo s vojnom agresijom, već i s izazovom jedinstvu čovječanstva i vrijednostima pravde, slobode i dostojanstva.
U zajedničkom saopštenju enklava je opisana kao poprište tri vrste ratova, ubistva i brutalnog uništenja, gladovanja i opsade nevinih ljudi, te ponižavanja kroz šutnju arapskog, islamskog i globalnog svijeta.
Nazivajući ovaj trenutak pravim testom za muslimanski svijet, naučnici su upozorili da pitanje Gaze i Jerusalema nije samo pitanje vjere i časti za svakog muslimana, već je to univerzalna dužnost čovječanstva za svaku slobodnu osobu.
Učenjaci su također podsjetili muslimanske vlade na njihovu dužnost.
"Šutnja je izdaja, izdaja je ljutnja, a ljutnja je uskrsnuće", poručili su.
"Ovi učenjaci i donosioci odluka odlučni su da imaju ulogu u zaustavljanju ove okrutnosti. Odlučni su da se mole, odlučni su da preduzmu akciju, ako Bog da, kako bi se postigla pobjeda i okrutnost zaustavila", dodali su.
Turkiye podržava na svaki način
U razgovoru za Anadolu na marginama konferencije, Eymen Zeydan, šef ogranka za Turkiye Međunarodnog jerusalemskog instituta, rekao je da je uloga Turkiye ključna u mobilizaciji međunarodne podrške i za Jerusalem i za Gazu.
"Turkiye je posvećena podršci Palestini i Jerusalemu na svaki način", rekao je.
O situaciji u Jerusalemu, Zeydan je opisao hitnu prijetnju džamiji al-Aksa.
"Jerusalem je u vrlo teškoj situaciji. To je rat likvidacije", upozorio je, objašnjavajući da će predstojeći jevrejski praznici u septembru i oktobru donijeti još napada na džamiju. Žele nametnuti nove činjenice na osnovu toga da je džamija hram, kao i džamija, ona je isključivo za muslimane. Jevreji ne bi trebali ulaziti ovdje. Ovo nije mjesto bogosluženja za njih", rekao je.
Problem nije u idejama, već u volji
Na pitanje o praktičnim mjerama koje prevazilaze političke deklaracije, Zeydan je naglasio da muslimanske zemlje moraju ideje prevesti u djela.
"Problem nije u idejama ili praktičnim idejama. Problem je u volji", rekao je.
Navodeći patnju civila, rekao je da je 80 posto onih koje su izraelske snage ubile u Gazi civili.
"Danas napadaju šator u Gazi. Jednostavan šator s tri projektila. Šta je luđe od ovoga? To je zapravo sramota za sve nas", dodao je.
Od riječi do djela
Zeydan je također pozvao konferenciju o Gazi da se pokrene prema utjecajnim inicijativama.
"Pozivamo ulemu. Danas sam pitao, predložio inicijativu. Potrebno nam je 10 uleme, eminentnih muslimana i 10 kršćana, 10 jevreja. Pet velikih nevladinih organizacija i nekoliko aktivista iz redova žena da idu brodom koji prevozi mlijeko za djecu Gaze. Predstavljamo religiju i vjernike iz svih naroda, ljude svih vjera", dodao je.
Rekao je da bi takve akcije spriječile da se konferencija odbaci kao simbolična.
"Čak će nas i braća iz Gaze optužiti ako nastavimo održavati konferencije, razgovarati u hotelima i ne poduzimati nikakve konkretne korake koji mogu utjecati na ovaj rat i zaustaviti ga. Očekujemo dobre ishode", poručio je.
Islamska i humanitarna odgovornost
Konferenciju pod nazivom "Islamska i humanitarna odgovornost: Gaza" zajednički organiziraju Međunarodna unija muslimanskih učenjaka (IUMS) i Fondacija za islamske učenjake u Turskoj. Okupila je više od 150 učenjaka i predstavnika iz preko 50 zemalja kako bi se pozabavili izraelskim ratom u Gazi i odgovorom šireg islamskog svijeta.
U subotu su istaknuti muslimanski učenjaci naglasili hitnu obavezu pružanja pomoći Palestincima, a govorili su predsjednik IUMS-a šeik Ali Muhyiddin al-Qaradaghi, Ali Erbas, šef turskog Predsjedništva za vjerske poslove (Diyanet), i generalni sekretar IUMS-a šeik Ali Muhammad al-Sallabi.
Gostujuće govore održali su i irački i turski naučnici, uključujući šeika Ahmeda Hassana al-Tahu iz Iračkog vijeća za fikh i profesora Nasrullaha Hacimuftuoglua, predsjednika Fondacije za islamske naučnike u Turkiye.
Osmodnevni skup otvoren je u petak molitvama u džamiji Eyup Sultan u Istanbulu, a planirano je da se završi 29. augusta u Aja Sofii usvajanjem "Istanbulske deklaracije", dokumenta za koji organizatori kažu da će ocrtati konkretne korake za političko, humanitarno i pravno djelovanje u podršku palestinskom cilju.