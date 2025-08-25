Najmanje 14 Palestinaca, uključujući djecu, ubijeno je, a nekoliko drugih ranjeno u ponedjeljak u novim izraelskim napadima širom Pojasa Gaze, prema medicinskim izvorima i očevicima.
Izraelske snage granatirale su šatore u kojima su se nalazile raseljene porodice, domove i civile, te otvorile vatru na ljude koji su čekali pomoć.
Na sjeveru Gaze, u zračnom napadu ubijen je otac i njegovo troje djece, a drugi se vode kao nestali kada je pogođena naseljena kuća u blizini bolnice al-Karama sjeverozapadno od grada Gaze.
Jedna djevojčica je ubijena, a nekoliko drugih je ranjeno u artiljerijskoj vatri na kuće u blizini pekare na sjeveru grada Gaze.
Prijavljena su ranjavanja kada je šator u kojem su se nalazile raseljene osobe pogođen u zapadnom naselju al-Rimal u gradu Gazi.
Izraelske snage su također detonirale zgrade koristeći robote napunjene eksplozivom u području Al-Zarqa u gradu Gazi, južnom okrugu Al-Zaytoun i Jabalia al-Nazli na sjeveru, dok su istovremeno teškom artiljerijom gađale kružni tok Al-Nazla u Jabaliji, lokalno groblje i područje Al-Ghubari.
U centralnoj Gazi, pet Palestinaca, uključujući djevojčicu, ubijeno je, a drugi su povrijeđeni kada je izraelski napad pogodio grupu koja je osiguravala humanitarnu pomoć u blizini prijelaza Kissufim istočno od centralne Gaze.
Izraelska vatra ubila je jednog Palestinca i ranila šest drugih koji su čekali američku pomoć u blizini distributivnog mjesta u ulici Salah al-Din južno od Wadi Gaze u centralnoj Gazi.
U južnoj Gazi, jedna žena je ubijena, a sedam drugih ranjeno kada su izraelske snage napale šator u kojem su se nalazile raseljene osobe u području Al-Mawasi sjeverozapadno od Rafaha.
Odvojeno, dva Palestinca su ubijena kada je izraelski napad pogodio zgradu unutar medicinskog kompleksa Nasser u Khan Younisu.
Izrael je od oktobra 2023. ubio skoro 62.700 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je opustošila enklavu, koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.