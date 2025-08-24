Pismo Emine Erdogan, u kojem je pozvala Melaniju Trump da istu osjetljivost koju je pokazala prema ratu u Ukrajini pokaže i prema humanitarnoj krizi u Gazi, našlo je svoje mjesto na naslovnicama brojnih svjetskih agencija i medijskih portala.

Velika Britanija

Britanski BBC podijelio je pismo Emine Erdogan putem svog naloga na društvenoj mreži X, koji prati blizu 50 miliona ljudi, te putem svog Instagram profila s 29,4 miliona pratilaca.

BBC je na svojoj internet-stranici objavio vijest pod naslovom: „Prva dama Turkiye upućuje apel Melaniji Trump za djecu u Gazi“.

U izvještaju se naglašava da je Emine Erdogan u pismu pozvala Melaniju Trump da progovori u ime djece koja pate u Gazi, te se ističe rečenica iz pisma: „Moramo ujediniti naše glasove i našu snagu protiv ove nepravde.“

List The Telegraph u svom izvještaju naveo je da pismo ima za cilj uključiti Melaniju Trump u mirovne napore vezane za Gazu. Također se navodi da je prva dama Turkiye u pismu uputila apel za spašavanje djece u Gazi.

Agencija Reuters izvijestila je o pismu pod naslovom: „Prva dama Turkiye poziva Melaniju Trump da govori o Gazi“.

U tekstu se naglašava da je Emine Erdogan u pismu istakla kako je inspiraciju pronašla u pismu koje je Melania Trump ranije ovog mjeseca uputila ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u vezi s djecom pogođenom ratom u Rusiji i Ukrajini.

Britanski kanal Sky News također je izvijestio da je prva dama Turkiyeu pismu pozvala Melaniju Trump da osjetljivost koju je pokazala prema ukrajinskoj djeci pogođenoj ratom pokaže i prema djeci u Gazi.

U izvještaju se navodi da je Emine Erdogan podsjetila na Melanijinu empatiju prema 648 ukrajinske djece koja su izgubila život u sukobima, te ju je pozvala da istu pažnju i trud posveti djeci u Gazi.

Francuska

Francuski časopis Le Point objavio je članak pod naslovom: „Moramo ujediniti glasove: Emine Erdogan pozvala Melaniju Trump da podrži djecu Gaze“. U izvještaju se navodi da je Erdogan od Trump zatražila da razgovara s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom o stanju djece u Gazi.

U članku se naglašava da je ovaj apel upućen nakon objave izvještaja Ujedinjenih nacija (UN) u kojem se skreće pažnja na glad u Gazi, te da je Erdogan pozvala da se ista osjetljivost koja je pokazana prema djeci u Ukrajini pokaže i prema Gazi.

Francuski list 20 minutes u izvještaju pod naslovom: „Gaza: Emine Erdogan uputila apel Melaniji Trump za gladnu palestinsku djecu“, ističe da je Erdogan skrenula pažnju na činjenicu da je u Gazi u protekle dvije godine ubijeno 18 hiljada djece, te da je od Trump zatražila da uputi pismo Netanyahuu kako bi se okončala humanitarna kriza u Gazi, naglasivši da je to „historijska odgovornost prema palestinskom narodu“.

Francuski Le Figaro izvijestio je pod naslovom: „Kao majka, žena i čovjek: Emine Erdogan pozvala Melaniju Trump da brani prava djece u Gazi“.

U tekstu su citirane riječi Emine Erdogan iz pisma: „Kao majka, žena i čovjek, duboko dijelim osjećaje iz vašeg pisma i želim da isto tako njegujete nadu i za djecu Gaze koja čeznu za mirom i spokojem.“

Njemačka

Njemački NTV kanal na svom online portalu objavio je vijest pod naslovom: „Supruga Erdogana napisala emotivno pismo Melaniji Trump“, u kojoj stoji:

„Supruga predsjednika Republike Turkiye Emine Erdogan zatražila je od Melanije Trump, isto kao što je činila za ukrajinsku djecu, da se zauzme i za palestinsku djecu u Pojasu Gaze te da razgovara s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom. U pismu upućenom predsjedniku SAD-a koje je objavila Predsjednička palata, Emine Erdogan je napisala: ‘Vjerujem da će saosjećanje koje ste pokazali prema 648 ukrajinske djece poginule u ratu biti reflektovano i na Pojas Gaze, gdje je u manje od dvije godine ubijeno 62 hiljade nevinih civila, uključujući 18 hiljada djece.’“

Njemački časopis Der Spiegel objavio je vijest pod naslovom: „Emine Erdogan napisala pismo Melaniji Trump“, navodeći da je prva dama Turkiye u pismu pozvala na podršku djeci u Gazi. Erdogan je istakla da fraza „nepoznata beba“ u kontekstu hiljada djece iz Gaze izaziva „nepopravljive rane u našoj savjesti“, te vjeruje da će saosjećanje koje je pokazano prema ukrajinskoj djeci biti preneseno i na Pojas Gaze.

Bugarska

Bugarska državna novinska agencija BTA objavila je vijest na kojoj se temelji izvještaj najveće privatne televizije bTV pod naslovom: „Nakon Olene Zelenske, Emine Erdogan napisala pismo Melaniji Trump: ‘Pokažite isto saosjećanje i za Gazu’“.

bTV je u izvještaju naveo: „Prva dama Turkiye zatražila je od Melanije Trump da se obrati izraelskom premijeru kako bi se okončala humanitarna kriza u Gazi.“

Bugarski dnevnik Dnevnik također je prenio vijest BTA bez dodatnog komentara, dok su objave na društvenim mrežama vezane za pismo Emine Erdogan zasnovane na izvještajima Anadolu Agencije.

Grčka

Pismo Emine Erdogan Melaniji Trump dobilo je širok odjek i u grčkom tisku.

To Vima je objavila vijest pod naslovom: “Zahtjev Emine Erdogan Melaniji” naglašavajući da je Erdogan pozvala Melaniju da istu osjetljivost koju pokazuje prema ukrajinskoj djeci pokaže i prema palestinskoj djeci.

EFSYN je izvijestio: „Dok se u Gazi dešava genocid i smrtonosni napadi, Erdogan šalje pismo Melaniji za djecu u Gazi“.

Kathimerini je u svom članku naveo da je Emine Erdogan pozvala Melaniju da se angažuje za djecu u Gazi i naglasila dramatičnu situaciju u kojoj se nalaze.

Švicarska

Pismo Emine Erdogan u kojem poziva Melaniju Trump da osjetljivost koju je pokazala prema ukrajinskoj djeci prenese i na djecu u Gazi našlo je veliki odjek i u švicarskim medijima.

Swissinfo je objavio vijest pod naslovom: „Supruga Erdogana obratila se Melaniji Trump za više od 18 hiljada ubijene djece u Gazi“, navodeći da Erdogan želi da Melania pokaže istu zabrinutost za više od 18 hiljada palestinske djece ubijenih u Gazi kao što je pokazala za djecu stradala u Ukrajini.

Švicarski nacionalni list Blick objavio je vijest pod naslovom: „Emine Erdogan zatražila pomoć Melanije Trump za djecu Gaze“, ističući da je Erdogan pozvala Melaniju da se zauzme za djecu u Pojasu Gaze.

Francuski 20 Minuten objavio je naslov: „Gospođa Erdogan obratila se gospođi Trump za djecu u Gazi“, navodeći da je turska prva dama pozvala Melaniju da pošalje pismo Benjaminu Netanyahuu, slično onome koje je uputila Vladimiru Putinu.

U vijesti su citirane riječi Emine Erdogan: „Kao majka, žena i čovjek, iskreno dijelim osjećaje iz vašeg pisma i nadam se da ćete istu nadu prenijeti i djeci Gaze koja čeznu za mirom i spokojem.“

Belgija

Belgijski francuski list La Libre, pozivajući se na agenciju Belga, prenio je da je Emine Erdogan u pismu Melaniji Trump pozvala da se obrati Netanyahuu za djecu u Gazi. Navodi se da je Erdogan podsjetila Melaniju na raniju osjetljivost prema djeci ubijenoj u ratu u Ukrajini i zatražila da se isti humanitarni glas podigne i za Gazu.

U vijesti se navodi citat Emine Erdogan: „Nadam se da će saosjećanje koje ste pokazali prema 648 djece ubijenih u Ukrajini biti primijenjeno i na 18 hiljada djece i ukupno 62 hiljade civila ubijenih u Gazi u manje od dvije godine.“

Belgijski flamanski javni kanal VRT objavio je naslov: „Emine Erdogan napisala pismo Melaniji Trump o Gazi: ‘Pretvoreno u dječije groblje’“, ističući da Erdogan želi da Melania govori o patnji djece u Pojasu Gaze.

Češka

Češki list Blesk objavio je vijest pod naslovom: „Supruga Erdogana napisala pismo Melaniji Trump o djeci u Gazi“, navodeći da Erdogan hvali Melanijinu osjetljivost prema ukrajinskoj djeci i poziva je da isti interes pokaže i za djecu u Gazi.

Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora

Jedan od najčitanijih bosanskohercegovačkih portala Klix posvetio je širok prostor pismu Emine Erdogan Melaniji Trump, koristeći naslov: „Komunikacija između ‘First Lady’“.

Najčitaniji dnevni list u BiH, Dnevni Avaz, izvijestio je da je Emine Erdogan napisala pismo o humanitarnoj krizi u Gazi i poslalo ga Melaniji Trump.

Srpska novinska agencija Tanjug također je detaljno izvijestila o pismu.

Jedan od najposjećenijih srpskih portala Blic objavio je vijest pod naslovom: „Emine Erdogan traži od Melanije Trump da misli i na djecu u Gazi“, navodeći da je Erdogan tražila od Melanije da, kao što je ranije pisala Putinu, pošalje pismo i Netanyahuu.

Crnogorski portal CDM istaknuo je da je Emine Erdogan zatražila od Melanije Trump da obrati pažnju i na djecu u Gazi.

Australija

Australski portal 9news objavio je vijest pod naslovom: „Emine Erdogan pozvala Melaniju Trump da govori o djeci u Gazi“, ističući da Erdogan želi da Melania prenese osjetljivost koju je pokazala prema ukrajinskoj djeci i na djecu pogođenu krizom u Gazi, te detaljno prikazao sadržaj pisma.

Malezija, Singapur i Bangladeš

Malezijski portal Free Malaysia Today naslovio je vijest: „Emine Erdogan pozvala Melaniju Trump da podrži djecu u Gazi“, navodeći da Erdogan traži od Melanije da pošalje pismo izraelskom premijeru Netanyahuu kako bi se zaustavila humanitarna kriza u Gazi.

U vijesti su citirane riječi Emine Erdogan: „Kao majka, žena i čovjek, duboko dijelim osjećaje iz vašeg pisma i nadam se da ćete istu nadu prenijeti i djeci Gaze koja čeznu za mirom i spokojem.“ Također se ističe da su Ujedinjene nacije proglasile nestašicu hrane u Gazi.

Singapurski The Straits Times objavio je naslov: „Emine Erdogan pozvala Melaniju Trump da podrži djecu u Gazi“, naglašavajući da će apel Melanije Trump imati istorijski značaj za Palestinu.