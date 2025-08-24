Pismo Emine Erdogan, u kojem je pozvala Melaniju Trump da istu osjetljivost koju je pokazala prema ratu u Ukrajini pokaže i prema humanitarnoj krizi u Gazi, našlo je svoje mjesto na naslovnicama brojnih svjetskih agencija i medijskih portala.
Velika Britanija
Britanski BBC podijelio je pismo Emine Erdogan putem svog naloga na društvenoj mreži X, koji prati blizu 50 miliona ljudi, te putem svog Instagram profila s 29,4 miliona pratilaca.
BBC je na svojoj internet-stranici objavio vijest pod naslovom: „Prva dama Turkiye upućuje apel Melaniji Trump za djecu u Gazi“.
U izvještaju se naglašava da je Emine Erdogan u pismu pozvala Melaniju Trump da progovori u ime djece koja pate u Gazi, te se ističe rečenica iz pisma: „Moramo ujediniti naše glasove i našu snagu protiv ove nepravde.“
List The Telegraph u svom izvještaju naveo je da pismo ima za cilj uključiti Melaniju Trump u mirovne napore vezane za Gazu. Također se navodi da je prva dama Turkiye u pismu uputila apel za spašavanje djece u Gazi.
Agencija Reuters izvijestila je o pismu pod naslovom: „Prva dama Turkiye poziva Melaniju Trump da govori o Gazi“.
U tekstu se naglašava da je Emine Erdogan u pismu istakla kako je inspiraciju pronašla u pismu koje je Melania Trump ranije ovog mjeseca uputila ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u vezi s djecom pogođenom ratom u Rusiji i Ukrajini.
Britanski kanal Sky News također je izvijestio da je prva dama Turkiyeu pismu pozvala Melaniju Trump da osjetljivost koju je pokazala prema ukrajinskoj djeci pogođenoj ratom pokaže i prema djeci u Gazi.
U izvještaju se navodi da je Emine Erdogan podsjetila na Melanijinu empatiju prema 648 ukrajinske djece koja su izgubila život u sukobima, te ju je pozvala da istu pažnju i trud posveti djeci u Gazi.
Francuska
Francuski časopis Le Point objavio je članak pod naslovom: „Moramo ujediniti glasove: Emine Erdogan pozvala Melaniju Trump da podrži djecu Gaze“. U izvještaju se navodi da je Erdogan od Trump zatražila da razgovara s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom o stanju djece u Gazi.
U članku se naglašava da je ovaj apel upućen nakon objave izvještaja Ujedinjenih nacija (UN) u kojem se skreće pažnja na glad u Gazi, te da je Erdogan pozvala da se ista osjetljivost koja je pokazana prema djeci u Ukrajini pokaže i prema Gazi.
Francuski list 20 minutes u izvještaju pod naslovom: „Gaza: Emine Erdogan uputila apel Melaniji Trump za gladnu palestinsku djecu“, ističe da je Erdogan skrenula pažnju na činjenicu da je u Gazi u protekle dvije godine ubijeno 18 hiljada djece, te da je od Trump zatražila da uputi pismo Netanyahuu kako bi se okončala humanitarna kriza u Gazi, naglasivši da je to „historijska odgovornost prema palestinskom narodu“.
Francuski Le Figaro izvijestio je pod naslovom: „Kao majka, žena i čovjek: Emine Erdogan pozvala Melaniju Trump da brani prava djece u Gazi“.
U tekstu su citirane riječi Emine Erdogan iz pisma: „Kao majka, žena i čovjek, duboko dijelim osjećaje iz vašeg pisma i želim da isto tako njegujete nadu i za djecu Gaze koja čeznu za mirom i spokojem.“
Njemačka
Njemački NTV kanal na svom online portalu objavio je vijest pod naslovom: „Supruga Erdogana napisala emotivno pismo Melaniji Trump“, u kojoj stoji:
„Supruga predsjednika Republike Turkiye Emine Erdogan zatražila je od Melanije Trump, isto kao što je činila za ukrajinsku djecu, da se zauzme i za palestinsku djecu u Pojasu Gaze te da razgovara s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom. U pismu upućenom predsjedniku SAD-a koje je objavila Predsjednička palata, Emine Erdogan je napisala: ‘Vjerujem da će saosjećanje koje ste pokazali prema 648 ukrajinske djece poginule u ratu biti reflektovano i na Pojas Gaze, gdje je u manje od dvije godine ubijeno 62 hiljade nevinih civila, uključujući 18 hiljada djece.’“
Njemački časopis Der Spiegel objavio je vijest pod naslovom: „Emine Erdogan napisala pismo Melaniji Trump“, navodeći da je prva dama Turkiye u pismu pozvala na podršku djeci u Gazi. Erdogan je istakla da fraza „nepoznata beba“ u kontekstu hiljada djece iz Gaze izaziva „nepopravljive rane u našoj savjesti“, te vjeruje da će saosjećanje koje je pokazano prema ukrajinskoj djeci biti preneseno i na Pojas Gaze.
Bugarska
Bugarska državna novinska agencija BTA objavila je vijest na kojoj se temelji izvještaj najveće privatne televizije bTV pod naslovom: „Nakon Olene Zelenske, Emine Erdogan napisala pismo Melaniji Trump: ‘Pokažite isto saosjećanje i za Gazu’“.
bTV je u izvještaju naveo: „Prva dama Turkiye zatražila je od Melanije Trump da se obrati izraelskom premijeru kako bi se okončala humanitarna kriza u Gazi.“
Bugarski dnevnik Dnevnik također je prenio vijest BTA bez dodatnog komentara, dok su objave na društvenim mrežama vezane za pismo Emine Erdogan zasnovane na izvještajima Anadolu Agencije.
Grčka
Pismo Emine Erdogan Melaniji Trump dobilo je širok odjek i u grčkom tisku.
To Vima je objavila vijest pod naslovom: “Zahtjev Emine Erdogan Melaniji” naglašavajući da je Erdogan pozvala Melaniju da istu osjetljivost koju pokazuje prema ukrajinskoj djeci pokaže i prema palestinskoj djeci.
EFSYN je izvijestio: „Dok se u Gazi dešava genocid i smrtonosni napadi, Erdogan šalje pismo Melaniji za djecu u Gazi“.
Kathimerini je u svom članku naveo da je Emine Erdogan pozvala Melaniju da se angažuje za djecu u Gazi i naglasila dramatičnu situaciju u kojoj se nalaze.
Švicarska
Pismo Emine Erdogan u kojem poziva Melaniju Trump da osjetljivost koju je pokazala prema ukrajinskoj djeci prenese i na djecu u Gazi našlo je veliki odjek i u švicarskim medijima.
Swissinfo je objavio vijest pod naslovom: „Supruga Erdogana obratila se Melaniji Trump za više od 18 hiljada ubijene djece u Gazi“, navodeći da Erdogan želi da Melania pokaže istu zabrinutost za više od 18 hiljada palestinske djece ubijenih u Gazi kao što je pokazala za djecu stradala u Ukrajini.
Švicarski nacionalni list Blick objavio je vijest pod naslovom: „Emine Erdogan zatražila pomoć Melanije Trump za djecu Gaze“, ističući da je Erdogan pozvala Melaniju da se zauzme za djecu u Pojasu Gaze.
Francuski 20 Minuten objavio je naslov: „Gospođa Erdogan obratila se gospođi Trump za djecu u Gazi“, navodeći da je turska prva dama pozvala Melaniju da pošalje pismo Benjaminu Netanyahuu, slično onome koje je uputila Vladimiru Putinu.
U vijesti su citirane riječi Emine Erdogan: „Kao majka, žena i čovjek, iskreno dijelim osjećaje iz vašeg pisma i nadam se da ćete istu nadu prenijeti i djeci Gaze koja čeznu za mirom i spokojem.“
Belgija
Belgijski francuski list La Libre, pozivajući se na agenciju Belga, prenio je da je Emine Erdogan u pismu Melaniji Trump pozvala da se obrati Netanyahuu za djecu u Gazi. Navodi se da je Erdogan podsjetila Melaniju na raniju osjetljivost prema djeci ubijenoj u ratu u Ukrajini i zatražila da se isti humanitarni glas podigne i za Gazu.
U vijesti se navodi citat Emine Erdogan: „Nadam se da će saosjećanje koje ste pokazali prema 648 djece ubijenih u Ukrajini biti primijenjeno i na 18 hiljada djece i ukupno 62 hiljade civila ubijenih u Gazi u manje od dvije godine.“
Belgijski flamanski javni kanal VRT objavio je naslov: „Emine Erdogan napisala pismo Melaniji Trump o Gazi: ‘Pretvoreno u dječije groblje’“, ističući da Erdogan želi da Melania govori o patnji djece u Pojasu Gaze.
Češka
Češki list Blesk objavio je vijest pod naslovom: „Supruga Erdogana napisala pismo Melaniji Trump o djeci u Gazi“, navodeći da Erdogan hvali Melanijinu osjetljivost prema ukrajinskoj djeci i poziva je da isti interes pokaže i za djecu u Gazi.
Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora
Jedan od najčitanijih bosanskohercegovačkih portala Klix posvetio je širok prostor pismu Emine Erdogan Melaniji Trump, koristeći naslov: „Komunikacija između ‘First Lady’“.
Najčitaniji dnevni list u BiH, Dnevni Avaz, izvijestio je da je Emine Erdogan napisala pismo o humanitarnoj krizi u Gazi i poslalo ga Melaniji Trump.
Srpska novinska agencija Tanjug također je detaljno izvijestila o pismu.
Jedan od najposjećenijih srpskih portala Blic objavio je vijest pod naslovom: „Emine Erdogan traži od Melanije Trump da misli i na djecu u Gazi“, navodeći da je Erdogan tražila od Melanije da, kao što je ranije pisala Putinu, pošalje pismo i Netanyahuu.
Crnogorski portal CDM istaknuo je da je Emine Erdogan zatražila od Melanije Trump da obrati pažnju i na djecu u Gazi.
Australija
Australski portal 9news objavio je vijest pod naslovom: „Emine Erdogan pozvala Melaniju Trump da govori o djeci u Gazi“, ističući da Erdogan želi da Melania prenese osjetljivost koju je pokazala prema ukrajinskoj djeci i na djecu pogođenu krizom u Gazi, te detaljno prikazao sadržaj pisma.
Malezija, Singapur i Bangladeš
Malezijski portal Free Malaysia Today naslovio je vijest: „Emine Erdogan pozvala Melaniju Trump da podrži djecu u Gazi“, navodeći da Erdogan traži od Melanije da pošalje pismo izraelskom premijeru Netanyahuu kako bi se zaustavila humanitarna kriza u Gazi.
U vijesti su citirane riječi Emine Erdogan: „Kao majka, žena i čovjek, duboko dijelim osjećaje iz vašeg pisma i nadam se da ćete istu nadu prenijeti i djeci Gaze koja čeznu za mirom i spokojem.“ Također se ističe da su Ujedinjene nacije proglasile nestašicu hrane u Gazi.
Singapurski The Straits Times objavio je naslov: „Emine Erdogan pozvala Melaniju Trump da podrži djecu u Gazi“, naglašavajući da će apel Melanije Trump imati istorijski značaj za Palestinu.
Bangladeška državna agencija BSS prenijela je vijest pod naslovom: „Supruga Erdogana pozvala Melaniju Trump da govori u ime djece u Gazi“, citirajući dio pisma: „Vjerujem da ćete osjetljivost koju ste pokazali prema 648 djece ubijenih u Ukrajini primijeniti i na 18 hiljada djece u Gazi i ukupno 62 hiljade ubijenih civila.“
Pakistan, Indija i Japan
Pakistanski list Dawn objavio je naslov: „Emine Erdogan pozvala Melaniju Trump da govori o Gazi“, navodeći da pismo spominje Melanijino pismo Putinu u vezi s djecom u Ukrajini i Rusiji.
U pismu se navodi: „U ovim danima kada svijet zajednički prepoznaje pravo Palestine, apel u ime Gaze predstavlja izvršenje historijske odgovornosti prema palestinskom narodu.“
Indijski Times of India naslovio je vijest: „Govori i za djecu u Gazi: Prva dama Turkiye poslala pismo Melaniji Trump koja je ranije pisala Putinu“, dok japanski Japan Today također prenosi poziv Emine Erdogan.
Katar
Pismo je široko prenijeto i u medijima na Bliskom istoku.
Katarni kanali Al Jazeera, Al Jazeera Mubasher i Al Jazeera Arabic objavili su vijesti pod naslovom: „Supruga turskog predsjednika Erdogan pozvala Melaniju Trump: Podignite glas i za djecu u Gazi“, navodeći da Erdogan traži da Melania pokaže istu osjetljivost prema djeci u Gazi kao što je pokazala prema ukrajinskoj djeci.
Katarni list El-Arabi el-Cedid objavio je naslov: „Emine Erdogan pozvala Melaniju Trump za Gazu“, ističući da je Erdogan skrenula pažnju na djecu koja žive pod izraelskim napadima i blokadom.
Saudijska Arabija
Britanski list na arapskom jeziku Asharq Al-Awsat objavio je vijest pod naslovom: „Supruga turskog predsjednika pozvala suprugu Trumpa za djecu u Gazi“, naglašavajući da je Erdogan skrenula pažnju na humanitarnu situaciju u Gazi.
Ujedinjeni Arapski Emirati
BAE kanal Sky News Arabia objavio je vijest pod naslovom: „Emine Erdogan pozvala na pažnju prema djeci u Gazi“, ističući da pismo naglašava kako se osjetljivost koju je Melania Trump pokazala prema ukrajinskoj djeci treba primijeniti i na djecu u Gazi.
Izrael
Izraelski list Maariv objavio je naslov: „Supruga Erdogana supruzi predsjednika u Bijeloj kući: Pritisnite Netanyahua“, navodeći da je Emine Erdogan zatražila od Melanije Trump da se zauzme za djecu u Gazi kod izraelskog premijera.
U vijesti se navodi da je Erdogan tražila od Melanije da isti apel koji je uputila Putinu u ime djece u Ukrajini prenese i na djecu u Gazi, te se citira: „Vjerujem da će saosjećanje koje ste pokazali prema 648 ukrajinske djece biti preneseno i na Gazu.“
U pismu je također navedeno: „U ovim danima kada svijet kolektivno prepoznaje pravo Palestine, apel u ime Gaze predstavlja izvršenje historijske odgovornosti prema palestinskom narodu.“
List Yedioth Ahronot naslovio je vijest: „Pismo Putinu, zahtjev Emine Erdogan Melaniji: Pošaljite i Netanyahuu pismo“, citirajući: „Za izgubljene je prekasno, ali za više od milion preostalih još uvijek postoji šansa.“
Palestina
Palestinski mediji Alkuds Alarabi, Kuds el-İhbariyye, Shehab Agency i Alhadath prenijeli su pismo, navodeći da Erdogan ističe da su djeca u Gazi lišena čak i osnovnih prava.
Egipat
Egipatski kanal AlGhad TV objavio je naslov: „Supruga turskog predsjednika Melaniji Trump: Aktivirajte se i za djecu u Gazi“.
Liban
Libanska državna agencija NNA objavila je vijest: „Emine Erdogan pozvala Melaniju Trump da se oglasi za djecu u Gazi“, navodeći da je Erdogan podsjetila Melaniju na osjetljivost prema ukrajinskoj djeci i zatražila da ista bude pokazana djeci koja žive u ratnim uvjetima pod izraelskom blokadom.
Libanski kanal MTV prenio je vijest pod naslovom: „Supruga Erdogana Melaniji Trump: Nadam se da ćete isto nadanje dati djeci u Gazi“, navodeći da je Erdogan apelirala da poruka Melanije za ukrajinsku djecu bude poslana i palestinskoj djeci.
Libanski portal Lebanon Debate objavio je naslov: „Pokažite isto saosjećanje za djecu u Gazi“, naglašavajući humanitarni apel Emine Erdogan.
Maroko
Marokanski list Al-Istiqlal objavio je naslov: „Supruga turskog predsjednika poslala poruku Trumpovoj za Gazu“, navodeći da Erdogan skreće pažnju na teškoće s kojima se djeca u Gazi suočavaju.
IIran
Pismo Emine Erdogan, supruge turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, koje je uputila Melaniji Trump, supruzi američkog predsjednika Donalda Trumpa, našlo je širok odjek u iranskim državnim i poludržavnim medijima.
U vijestima se uglavnom navodi da Erdoğan podsjeća Melaniju da, kao što je pokazala osjetljivost prema djeci pogođenoj ratom u Ukrajini, isti senzibilitet primijeni i prema humanitarnoj krizi u Gazi.
Iranska državna agencija IRNA prenijela je vijest pod naslovom: „Supruga Erdogana Melaniji Trump: ‘Djeca u Gazi zaslužuju sreću kao i ukrajinska djeca’“, navodeći da Erdogan traži od Melanije da empatiju i brigu koju pokazuje za ukrajinsku djecu prenese i na djecu u Gazi.
U vijestima se detaljno prenose Erdoğanine poruke u pismu, uključujući apel: „Za djecu i bebe u Gazi, kojih je 18.885 izgubilo život, možda je prekasno da se spasi njihova sudbina, ali još uvijek postoji šansa da se spasi više od milion preživjele djece u Gazi.“
Jedne od najstarijih iranskih novina Ittilaat objavile su naslov: „Supruga Erdogana Melaniji Trump: Djeca u Gazi su kao ukrajinska djeca“, naglašavajući da Erdogan traži od američke First Lady da pokaže empatiju prema humanitarnoj krizi u Gazi, kao što to čini za Ukrajinu.
Poludržavna Student News Network (SNN) prenijela je vijest pod naslovom: „Pismo Emine Erdoğan Melaniji Trump: Obratite pažnju na patnje palestinske djece“, navodeći da Erdoğan traži da se ista pažnja i briga koju Melania pokazuje za djecu u Ukrajini primijeni i na humanitarnu situaciju u Gazi.
Poludržavna Iran Students News Agency (ISNA) objavila je naslov: „Zahtjev Emine Erdoğan Melaniji Trump u vezi Gaze“, prenoseći da Erdoğan traži od Melanije da kontaktira izraelskog premijera i zauzme se za djecu u Gazi.
Na portalu Young Journalists Club (YJC) vijest je objavljena pod naslovom: „Pismo Emine Erdoğan Melaniji Trump: Obratite pažnju na patnje palestinske djece“, ističući humanitarni apel turske First Lady.
Rusija
Ruski mediji su detaljno izvijestili o pismu Emine Erdogan, supruge turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, upućenom Melaniji Trump, supruzi američkog predsjednika Donalda Trumpa, u kojem se obraća pitanjima vezanim za djecu u Gazi.
Ruska TASS agencija objavila je vijest pod naslovom: „Emine Erdogan pozvala Melaniju Trump da jasno iznese stav o situaciji djece u Gazi“, ističući da Erdogan želi da se pitanje stanja djece u Gazi stavi u fokus javnosti.
RIA agencija prenijela je vijest pod naslovom: „Supruga Erdogana traži od Melanije Trump da pošalje pismo Netanyahuu“, navodeći da Erdogan traži od Melanije da pozove izraelskog premijera Benyamina Netanyahua da zaustavi napade u Gazi, gdje je život izgubilo više od 18 hiljada djece.
List Kommersant objavio je vijest pod naslovom: „Supruga Erdogana traži od Melanije Trump da podrži djecu u Gazi kao što to čini za ukrajinsku djecu“, navodeći da Erdogan od Melanije očekuje da pažnju i brigu koju pokazuje za ukrajinsku djecu prenese i na djecu u pojasu Gaze.
Izvestiya je vijest naslovila: „Emine Erdogan poziva Melaniju Trump da interveniše u vezi sudbine djece u Gazi“, prenoseći njene riječi: „Za više od milion djece koja su preživjela u Pojasu Gaze još uvijek postoji šansa. Vrijeme je već došlo.“
U vijestima Rossiskaya Gazeta istaknuto je da se Erdogan nadahnula pismom koje je Melania Trump ranije uputila ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
Portal Vzglyad prenio je vijest pod naslovom: „Supruga Erdogana obratila se Melaniji Trump zbog djece u Gazi“, navodeći da je Emine Erdogan poslala pismo kako bi ukazala na stanje djece u Gazi i podstakla Melaniju na reakciju.
Azerbejdžan
Azerbejdžanski mediji su široko prenijeli pismo Emine Erdogan, supruge turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, upućeno američkoj First Lady Melaniji Trump.
Portal Qafqazinfo je napisao da Emine Erdogan poziva Melaniju Trump da istu osjetljivost i pažnju koju je pokazala prema djeci pogođenoj ratom u Ukrajini pokaže i prema humanitarnoj krizi u Gazi.
List Yeni Müsavat je istakao u pismu dijelove: „Vjerujem da će saosećaj koji ste pokazali za 648 ukrajinske djece biti iskazan i za djecu u Gazi. Jer u posljednje dvije godine 62 hiljade nevinih civila, među kojima 18 hiljada djece, je okrutno ubijeno.“
Agencija Report prenijela je da je Emine Erdogan nadahnuta pismom koje je Melania Trump ranije uputila ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, te da je Erdogan također pozvala na kontakt s izraelskim premijerom Benyaminom Netanyahuom.
Azerbejdžanski mediji su pismo Emine Erdogan ocenili kao humanitarni apel koji skreće pažnju na stanje djece u Gazi.
Kazahstan
Kazahstanska državna novinska agencija Kazinform objavila je vijest pod naslovom: „Emine Erdogan poslala pismo Melaniji Trump“, pozivajući se na Agenciju Anadolu, da Emine Erdogan u pismu traži od Melanije Trump da istu osjetljivost koju je pokazala prema sukobima u Ukrajini primijeni i na humanitarnu krizu u Gazi. U članku je također objavljena i fotografija pisma koje je napisala Emine Erdogan.