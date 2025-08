Turkiye poduzima historijske korake kako bi zaštitila budućnost države, izjavio je u utorak predsjednik Recep Tayyip Erdogan, prije nego što je predsjedavao godišnjim sastankom Vrhovnog vojnog vijeća.

"Naša borba da Turkiye postane vodeća nacija u svom regionu u preoblikovanom globalnom poretku se nastavlja, uprkos zamkama postavljenim protiv nas i napadima kako iznutra, tako i izvan naših granica", rekao je Erdogan, čitajući poruku koju je napisao u mauzoleju Mustafe Kemala Ataturka, osnivača moderne Turske, tokom svečane posjete prije sastanka.

"Poduzimamo historijske korake za očuvanje budućnosti naše nacije, od sigurnosti do demokratije, od ekonomije do tehnologije, od odbrambene industrije do vanjske politike", dodao je.