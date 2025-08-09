21 sati prošlost
Egipatski ministar vanjskih poslova Badr Abdelatty objavio je u subotu konsenzus s Turkiye o načinima rješavanja kriza koje pogađaju regiju, nakon sastanka s turskim ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom u El Alameinu u Egiptu.
Na zajedničkoj konferenciji za novinare, Abdelatty je opisao trenutnu fazu odnosa Egipta i Turkiye kao "značajan trenutak strateškog usklađivanja".
Rekao je da su zajednički osudili "izraelske odluke o okupaciji Gaze".
Ministri su potvrdili "posvećenost ujedinjenju napora i korištenju svih raspoloživih sredstava za suprotstavljanje izraelskom planu okupacije i njegovim posljedicama", rekao je Abdelatty.