Egipatski ministar vanjskih poslova Badr Abdelatty objavio je u subotu konsenzus s Turkiye o načinima rješavanja kriza koje pogađaju regiju, nakon sastanka s turskim ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom u El Alameinu u Egiptu.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare, Abdelatty je opisao trenutnu fazu odnosa Egipta i Turkiye kao "značajan trenutak strateškog usklađivanja".

Rekao je da su zajednički osudili "izraelske odluke o okupaciji Gaze".