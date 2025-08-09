TÜRKİYE
Turkiye i Egipat osuđuju izraelski plan okupacije Gaze
Dvije zemlje obećavaju ujedinjene napore za rješavanje izazova na Bliskom istoku, kazao je egipatski ministar vanjskih poslova.
Rekao je da su zajednički osudili "izraelske odluke o okupaciji Gaze". / AA
21 sati prošlost

Egipatski ministar vanjskih poslova Badr Abdelatty objavio je u subotu konsenzus s Turkiye o načinima rješavanja kriza koje pogađaju regiju, nakon sastanka s turskim ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom u El Alameinu u Egiptu.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare, Abdelatty je opisao trenutnu fazu odnosa Egipta i Turkiye kao "značajan trenutak strateškog usklađivanja".

Rekao je da su zajednički osudili "izraelske odluke o okupaciji Gaze".

Ministri su potvrdili "posvećenost ujedinjenju napora i korištenju svih raspoloživih sredstava za suprotstavljanje izraelskom planu okupacije i njegovim posljedicama", rekao je Abdelatty.


