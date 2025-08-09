Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je u subotu da će Turkiye sazvati hitan sastanak Organizacije islamske saradnje (OIC) kako bi se pozabavila izraelskim planom za potpunu okupaciju Gaze.

"(U vezi s izraelskim planom za Gazu) Kao predsjedavajući Vijeća ministara vanjskih poslova Organizacije islamske saradnje (OIC), odlučili smo sazvati sastanak OIC-a", rekao je Fidan novinarima na zajedničkoj konferenciji za novinare s egipatskim ministrom vanjskih poslova Badrom Abdelattyjem u El Alameinu.

Fidan je također osudio namjere Izraela, rekavši: "Potpuno odbacujemo namjeru (Izraela) da u potpunosti okupira Gazu; ovaj plan je nova faza izraelske ekspanzionističke i genocidne politike."