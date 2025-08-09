TÜRKİYE
1 minuta čitanja
Hiljade ljudi u Istanbulu na protestnom maršu protiv genocida i gladi u Gazi
Demonstranti marširaju od Trga Bejazit do džamije Aja Sofija pozivajući na hitnu međunarodnu akciju za okončanje patnje stanovnika Gaze.
Hiljade ljudi u Istanbulu na protestnom maršu protiv genocida i gladi u Gazi
Organizatori su pozvali međunarodnu zajednicu da preduzme hitne mjere kako bi okončala patnju stanovnika Gaze. / AA
21 sati prošlost

Hiljade propalestinskih demonstranata okupilo se u subotu navečer na istanbulskom Trgu Bejazit nakon večernje molitve muslimana kako bi izrazili protivljenje genocidu i gladi koje Izrael provodi u Gazi.

Demonstracije, u kojima učestvuju nevladine organizacije i mnogi građani, nastavljene su maršem prema džamiji Aja Sofija.

Učesnici protesta i na ovaj način nastoje podići svijest o humanitarnoj krizi i izraziti solidarnost s narodom Gaze usred eskalacije nasilja i ozbiljne nestašice hrane i medicinskih potrepština.

Organizatori su pozvali međunarodnu zajednicu da preduzme hitne mjere kako bi okončala patnju stanovnika Gaze.

Preporučeno

Izrael se suočava sa sve većim ogorčenjem zbog genocida u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubio više od 61.000 ljudi. Vojna kampanja je uništila enklavu i dovela do smrti od gladi.

U novembru 2024. godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us