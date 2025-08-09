Hiljade propalestinskih demonstranata okupilo se u subotu navečer na istanbulskom Trgu Bejazit nakon večernje molitve muslimana kako bi izrazili protivljenje genocidu i gladi koje Izrael provodi u Gazi.

Demonstracije, u kojima učestvuju nevladine organizacije i mnogi građani, nastavljene su maršem prema džamiji Aja Sofija.

Učesnici protesta i na ovaj način nastoje podići svijest o humanitarnoj krizi i izraziti solidarnost s narodom Gaze usred eskalacije nasilja i ozbiljne nestašice hrane i medicinskih potrepština.

Organizatori su pozvali međunarodnu zajednicu da preduzme hitne mjere kako bi okončala patnju stanovnika Gaze.