Hiljade propalestinskih demonstranata okupilo se u subotu navečer na istanbulskom Trgu Bejazit nakon večernje molitve muslimana kako bi izrazili protivljenje genocidu i gladi koje Izrael provodi u Gazi.
Demonstracije, u kojima učestvuju nevladine organizacije i mnogi građani, nastavljene su maršem prema džamiji Aja Sofija.
Učesnici protesta i na ovaj način nastoje podići svijest o humanitarnoj krizi i izraziti solidarnost s narodom Gaze usred eskalacije nasilja i ozbiljne nestašice hrane i medicinskih potrepština.
Organizatori su pozvali međunarodnu zajednicu da preduzme hitne mjere kako bi okončala patnju stanovnika Gaze.
Izrael se suočava sa sve većim ogorčenjem zbog genocida u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubio više od 61.000 ljudi. Vojna kampanja je uništila enklavu i dovela do smrti od gladi.
U novembru 2024. godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.