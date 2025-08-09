TÜRKİYE
Erdogan: Izraelska odluka da preuzme vojnu kontrolu nad Gazom je "apsolutno neprihvatljiva"
Turkiye nastavlja diplomatske napore za postizanje prekida vatre u Gazi, rekao je turski predsjednik Erdogan palestinskom kolegi Abbasu u telefonskom razgovoru
Erdogan je tokom razgovora ponovio da će Turkiye nastaviti da stoji uz Palestinu. / AA
9 August 2025

Izraelska odluka da preuzme vojnu kontrolu nad Gazom je "apsolutno neprihvatljiva", rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan palestinskom predsjedniku Mahmoudu Abbasu u subotu u telefonskom razgovoru.

Razgovarali su o izraelskim napadima na Gazu i najnovijim dešavanjima u regiji, prema Turskoj direkciji za komunikacije.

Erdogan je tokom razgovora ponovio da će Turkiye nastaviti da stoji uz Palestinu.

Nazivajući izjave Francuske, Velike Britanije i Kanade o njihovom potencijalnom priznavanju palestinske države vrijednim, Erdogan je ukazao na rastući val kritika Izraela na Zapadu, dodajući da će Turkiye nastaviti svoje napore za mir u regiji.

