9 August 2025
Izraelska odluka da preuzme vojnu kontrolu nad Gazom je "apsolutno neprihvatljiva", rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan palestinskom predsjedniku Mahmoudu Abbasu u subotu u telefonskom razgovoru.
Razgovarali su o izraelskim napadima na Gazu i najnovijim dešavanjima u regiji, prema Turskoj direkciji za komunikacije.
Erdogan je tokom razgovora ponovio da će Turkiye nastaviti da stoji uz Palestinu.
Nazivajući izjave Francuske, Velike Britanije i Kanade o njihovom potencijalnom priznavanju palestinske države vrijednim, Erdogan je ukazao na rastući val kritika Izraela na Zapadu, dodajući da će Turkiye nastaviti svoje napore za mir u regiji.