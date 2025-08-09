Izraelska odluka da preuzme vojnu kontrolu nad Gazom je "apsolutno neprihvatljiva", rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan palestinskom predsjedniku Mahmoudu Abbasu u subotu u telefonskom razgovoru.

Razgovarali su o izraelskim napadima na Gazu i najnovijim dešavanjima u regiji, prema Turskoj direkciji za komunikacije.