Tri decenije nakon okončanja rata, Bosna i Hercegovina Međunarodni dan nestalih, 30. august, dočekuje tragajući za posmrtnim ostacima 7.594 nestale osobe.
U Bosni i Hercegovini je za vrijeme rata 1992-1995. nestalo više od 32.000 osoba. Pronađeno je i identifikovano oko 80 posto od tog broja, mada verifikacija nestalih i dalje traje.
Međutim, posljednjih godina, proces traženja nestalih se odvija sve teže, jer nedostaje relevantnih informacija o potencijalnim pojedinačnim ili masovnim grobnicama kojih ima na desetine na području Bosne i Hercegovine.
S područja Podrinja i dalje najviše osoba za kojima se traga
Najviše nestalih osoba traži se na području općine Zvornik, Srebrenica, Prijedor, Foča i Višegrad. Na području ovih općina još uvijek se traga za oko 2.733 osobe, među kojima je 173 djece i 574 žene.
U mrtvačnicama se nalazi oko 1.300 neidentifikovanih posmrtnih ostataka (NN), koji su kompletni i nekompletni.
"Najveći broj nestalih osoba traži se u Zvorniku, Srebrenici, Prijedoru, Foči i Višegradu. Za najvećim brojem žrtava u našoj zemlji traga se na području općine Zvornik i to 635 osoba, uključujući 39 djece i 65 žena. Zatim, u Srebrenici gdje tražimo 565 osoba, uključujući 32 djece, 83 žene, te Prijedoru u kojem se traga za 552 osobe, među kojima je 33 djece, 93 žene. Potom slijede Foča gdje se traže 494 nestale osobe, među kojima je 11 djece i 161 žena i Višegrad gdje se traži još 487 nestalih osoba, uključujući 58 djece i 172 žene", poručila je ranije Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH.
Istražitelji Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine i dalje tragaju za lokacijama na kojima se potencijalno nalaze posmrtni ostaci žrtava koje se još uvijek vode kao nestale.
"Prekinimo šutnju"
Najveći problem u procesu traženja svakako ostaje nedostatak tačnih informacija o lokacijama grobnica u kojima se kriju posmrtni ostaci žrtava. Preostala je potraga za izuzetno složenim slučajevima.
Predsjedavajuća Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH Saliha Đuderija poručila je ranije da i dalje postoje ljudi koji ne žele prekinuti šutnju.
"Postoje ljudi koji ne žele da prekinu šutnju i da nam pomognu da otvorimo arhive i dobijemo pristup informacijama koje bi nam pomogle da lociramo mjesta gdje su ukopani preostali nestali. Prekinimo šutnju i recimo šta znamo. Pomozite da neko dijete, osoba, žena dobije svoje ime. U ovom broju od 7.500 nestalih, ima mnogo žena i djece", istakla je Đuderija.
Međunarodni dan nestalih se obilježava svakog 30. augusta, kao dan prisjećanja i odavanja počasti desetinama hiljada osoba širom svijeta nestalih u oružanim sukobima, zločinima počinjenim protiv čovječnosti ili usljed kršenja osnovnih ljudskih prava.