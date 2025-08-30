Tri decenije nakon okončanja rata, Bosna i Hercegovina Međunarodni dan nestalih, 30. august, dočekuje tragajući za posmrtnim ostacima 7.594 nestale osobe.

U Bosni i Hercegovini je za vrijeme rata 1992-1995. nestalo više od 32.000 osoba. Pronađeno je i identifikovano oko 80 posto od tog broja, mada verifikacija nestalih i dalje traje.

Međutim, posljednjih godina, proces traženja nestalih se odvija sve teže, jer nedostaje relevantnih informacija o potencijalnim pojedinačnim ili masovnim grobnicama kojih ima na desetine na području Bosne i Hercegovine.

S područja Podrinja i dalje najviše osoba za kojima se traga

Najviše nestalih osoba traži se na području općine Zvornik, Srebrenica, Prijedor, Foča i Višegrad. Na području ovih općina još uvijek se traga za oko 2.733 osobe, među kojima je 173 djece i 574 žene.

U mrtvačnicama se nalazi oko 1.300 neidentifikovanih posmrtnih ostataka (NN), koji su kompletni i nekompletni.

"Najveći broj nestalih osoba traži se u Zvorniku, Srebrenici, Prijedoru, Foči i Višegradu. Za najvećim brojem žrtava u našoj zemlji traga se na području općine Zvornik i to 635 osoba, uključujući 39 djece i 65 žena. Zatim, u Srebrenici gdje tražimo 565 osoba, uključujući 32 djece, 83 žene, te Prijedoru u kojem se traga za 552 osobe, među kojima je 33 djece, 93 žene. Potom slijede Foča gdje se traže 494 nestale osobe, među kojima je 11 djece i 161 žena i Višegrad gdje se traži još 487 nestalih osoba, uključujući 58 djece i 172 žene", poručila je ranije Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH.