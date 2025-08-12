Ured UN-a za ljudska prava u utorak je pozvao Izrael da stranim novinarima omogući hitan i nesmetan pristup Pojasu Gaze, upozoravajući da napadi na novinare potkopavaju napore da se dokumentira stvarnost na terenu.

Glasnogovornik Thameen al-Kheetan rekao je za Anadolu da je šest novinara ubijeno u nedavnim izraelskim napadima u Gazi.

Osudio je nedjeljni izraelski napad na šator koji su koristili novinari u blizini bolnice Al-Shifa u gradu Gazi, u kojem je ubijeno šest palestinskih novinara, opisujući ga kao "ozbiljno kršenje međunarodnog prava".

Među žrtvama su bili dopisnici Al Jazeere Anas al-Sharif i Mohammed Qreiqea, snimatelji Ibrahim Zaher i Moamen Aliwa, njihov asistent Mohammed Noufal i slobodni novinar Mohammed al-Khaldi, koji je podlegao ranama u ponedjeljak.