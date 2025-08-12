RAT PROTIV GAZE
UN pozvao Izrael da omogući stranim medijima pristup Gazi
Ured UN-a za ljudska prava upozorio je da je ubistvo novinara "ozbiljno kršenje međunarodnog prava", a broj poginulih novinara približava se 240.
Ured za medije Gaze saopćio je da je 238 novinara ubijeno otkako je Izrael pokrenuo rat protiv enklave. / AP
Ured UN-a za ljudska prava u utorak je pozvao Izrael da stranim novinarima omogući hitan i nesmetan pristup Pojasu Gaze, upozoravajući da napadi na novinare potkopavaju napore da se dokumentira stvarnost na terenu.

Glasnogovornik Thameen al-Kheetan rekao je za Anadolu da je šest novinara ubijeno u nedavnim izraelskim napadima u Gazi.

Osudio je nedjeljni izraelski napad na šator koji su koristili novinari u blizini bolnice Al-Shifa u gradu Gazi, u kojem je ubijeno šest palestinskih novinara, opisujući ga kao "ozbiljno kršenje međunarodnog prava".

Među žrtvama su bili dopisnici Al Jazeere Anas al-Sharif i Mohammed Qreiqea, snimatelji Ibrahim Zaher i Moamen Aliwa, njihov asistent Mohammed Noufal i slobodni novinar Mohammed al-Khaldi, koji je podlegao ranama u ponedjeljak.

Ured za medije Gaze saopćio je da je 238 novinara ubijeno otkako je Izrael pokrenuo rat protiv enklave, koji sada traje 22 mjeseca.

Izrael se suočava sa sve većim osudama zbog genocidnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. godine ubio skoro 61.600 žrtava.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

