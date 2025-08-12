Pothranjenost je dosad usmrtila 148 Palestinaca u Gazi zbog izraelske blokade humanitarne pomoći, saopćila je u utorak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Na konferenciji za novinare UN-a u Ženevi, Richard Peeperkorn, predstavnik WHO-a u okupiranom palestinskom području, upozorio je da ukupna zdravstvena situacija u Pojasu Gaze ostaje teška.

Govoreći o kontinuiranoj gladi i pothranjenosti u opkoljenoj enklavi, naveo je da je do 5. augusta 148 osoba umrlo od pothranjenosti u 2025. godini.

Od tog broja, 98 su odrasli, a 49 djeca, uključujući 39 mlađih od pet godina.

Peeperkorn je upozorio da je gotovo 12.000 djece u Gazi, starih pet godina i mlađih, u julu bilo u stanju akutne pothranjenosti, što je najveći mjesečni broj do sada.