WHO: Od pothranjenosti umrlo 148 Palestinaca u Gazi zbog izraelske blokade pomoći
Gotovo 12.000 djece u Gazi, starih pet godina i mlađih, u julu bilo u stanju akutne pothranjenosti, što je najveći mjesečni broj do sada.
Do 5. augusta 148 osoba umrlo od pothranjenosti u 2025. godini. / AA
Pothranjenost je dosad usmrtila 148 Palestinaca u Gazi zbog izraelske blokade humanitarne pomoći, saopćila je u utorak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Na konferenciji za novinare UN-a u Ženevi, Richard Peeperkorn, predstavnik WHO-a u okupiranom palestinskom području, upozorio je da ukupna zdravstvena situacija u Pojasu Gaze ostaje teška.

Govoreći o kontinuiranoj gladi i pothranjenosti u opkoljenoj enklavi, naveo je da je do 5. augusta 148 osoba umrlo od pothranjenosti u 2025. godini.

Od tog broja, 98 su odrasli, a 49 djeca, uključujući 39 mlađih od pet godina.

Peeperkorn je upozorio da je gotovo 12.000 djece u Gazi, starih pet godina i mlađih, u julu bilo u stanju akutne pothranjenosti, što je najveći mjesečni broj do sada.

Govoreći o kritičnoj situaciji u zdravstvu, predstavnik WHO-a rekao je da je samo 50 posto bolnica i 38 posto centara primarne zdravstvene zaštite u Gazi djelimično operativno.

Kada je riječ o ozbiljnom nedostatku lijekova i potrošnog medicinskog materijala, naveo je da je 52 posto lijekova i 68 posto potrošnog materijala trenutno nedostupno.

Peeperkorn je upozorio da su povrede zadobijene na mjestima distribucije hrane posebno opterećujuće za bolnice i da doprinose trajnom nedostatku krvi i krvne plazme.

Dodao je da je broj poginulih među ljudima koji pokušavaju doći do zaliha hrane od 27. maja ove godine porastao na 1.655, dok je povrijeđeno više od 11.800 ljudi.

IZVOR:AA
