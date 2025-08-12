Norveški državni fond vrijedan 2 biliona dolara saopštio je da raskida sve ugovore s upraviteljima imovine koji upravljaju njegovim izraelskim investicijama i da je prodao dijelove svoje imovine u zemlji zbog situacije u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali.

Objava slijedi nakon hitne revizije pokrenute prošle sedmice nakon medijskih izvještaja da je fond stekao udio u izraelskoj grupi za mlazne motore koja pruža usluge izraelskim oružanim snagama, uključujući održavanje borbenih aviona.

Norveški državni fond, ogranak norveške Centralne banke, najveći fond na svijetu, koji je do 30. juna imao udio u 61 izraelskoj kompaniji, posljednjih dana je prodao udjele u 11 od njih, navodi se u saopštenju u ponedjeljak.