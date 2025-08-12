RAT PROTIV GAZE
Norveški investicioni fond, najveći na svijetu, povlači svoja ulaganja iz izraelskih firmi zbog Gaze
Nakon hitne revizije finansijskih veza s Izraelom, iz Norveškog investicionog fonda vrijednog dva biliona dolara objavili su da povlače ulaganja iz 11 izraelskih kompanija i raskidaju ugovore sa svim upraviteljima svojih investicija u Izraelu.
„U potpunosti smo prodali svoje udjele u tim kompanijama“, saopštili su iz fonda. / Reuters
Norveški državni fond vrijedan 2 biliona dolara saopštio je da raskida sve ugovore s upraviteljima imovine koji upravljaju njegovim izraelskim investicijama i da je prodao dijelove svoje imovine u zemlji zbog situacije u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali.

Objava slijedi nakon hitne revizije pokrenute prošle sedmice nakon medijskih izvještaja da je fond stekao udio u izraelskoj grupi za mlazne motore koja pruža usluge izraelskim oružanim snagama, uključujući održavanje borbenih aviona.

Norveški državni fond, ogranak norveške Centralne banke, najveći fond na svijetu, koji je do 30. juna imao udio u 61 izraelskoj kompaniji, posljednjih dana je prodao udjele u 11 od njih, navodi se u saopštenju u ponedjeljak.

"Sada smo potpuno rasprodali ove pozicije", rekli su iz fonda, dodajući da nastavljaju s pregledom izraelskih kompanija radi potencijalnih prodaja.

Norveški parlament je u junu odbacio prijedlog da se povuku iz svih kompanija koje posluju na okupiranim palestinskim teritorijama.

 

